中醫視角下的女性心理健康調護(下)

針對症狀：專治急躁易怒、月經不調以及因生氣導致的失眠。

位置：在胸部正中線上，兩乳頭連線的中點(胸骨上)。

上回跟大家介紹了常見的身心失衡類型及調理方案，今期介紹「解鬱除煩」黃金組合穴位，有助心理健康。

在藥物選擇上，中醫常用百合、茯苓、龍眼肉、遠志等藥材。百合能清心安神，這些藥物能溫和地調和氣血，幫助失守的心神「歸位」。

然而，藥物之外，心病的痊癒更需「心藥」。心為「君主之官」，主神明，若心神清明，則五臟六腑協調合作。在日常生活中，通過適度的運動、冥想或中藥膳食調理，疏導肝氣，能有效預防心理不平衡向生理疾病的轉化。

總括而言，中醫治療女性心理健康，不單是治療「抑鬱」或「焦慮」本身，而是透過調和肝、心、脾的平衡，讓氣血運行復常。當身體的氣機通暢，心神得以安守，那些糾纏不清的軀體症狀與負面情緒自然能隨之化解。