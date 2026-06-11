中醫視角下的女性心理健康調護(下)

上回跟大家介紹了常見的身心失衡類型及調理方案，今期介紹「解鬱除煩」黃金組合穴位，有助心理健康。
1. 膻中穴：胸口的「解鬱大穴」
位置：在胸部正中線上，兩乳頭連線的中點(胸骨上)。
針對症狀：專治胸悶、心慌、氣喘、梅核氣(喉嚨異物感)以及心煩意亂。
按摩方法：每日用指腹揉按5分鐘。
2. 太衝穴：腳上的「滅火消氣穴」
位置：在腳背大拇趾與第二趾縫間的凹陷處。
針對症狀：專治急躁易怒、月經不調以及因生氣導致的失眠。
按摩方法：垂直向下點按，要有酸、麻、脹的感覺。
在藥物選擇上，中醫常用百合、茯苓、龍眼肉、遠志等藥材。百合能清心安神，這些藥物能溫和地調和氣血，幫助失守的心神「歸位」。
然而，藥物之外，心病的痊癒更需「心藥」。心為「君主之官」，主神明，若心神清明，則五臟六腑協調合作。在日常生活中，通過適度的運動、冥想或中藥膳食調理，疏導肝氣，能有效預防心理不平衡向生理疾病的轉化。
總括而言，中醫治療女性心理健康，不單是治療「抑鬱」或「焦慮」本身，而是透過調和肝、心、脾的平衡，讓氣血運行復常。當身體的氣機通暢，心神得以安守，那些糾纏不清的軀體症狀與負面情緒自然能隨之化解。
(以上資料只供參考，若有疑問，請諮詢註冊中醫師為宜。)
作者為香港浸會大學中醫藥學院臨床部二級講師王譽穎