足球隊醫手中的「神仙水」是甚麼？

說到足球，莊子老師也曾經擔任過香港足球隊的隊醫。當年，每次比賽，遇到球員受傷，我們會立時拿出一支「神仙水」，噴向球員患處。這一支神仙水，其實是一種急速冷凍劑，它具有止痛及少許麻痺作用。

噴這支神仙水，目的是希望協助足球員可以完成餘下比賽。當然，在急救過程中，我們一班隊醫亦會作出臨床判斷，決定足球員能否繼續比賽。一般來說，倘若我們發現以下情況，均會禁止受傷足球員繼續落場比賽，這包括：