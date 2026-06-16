足球隊醫手中的「神仙水」是甚麼？

說到足球，莊子老師也曾經擔任過香港足球隊的隊醫。當年，每次比賽，遇到球員受傷，我們會立時拿出一支「神仙水」，噴向球員患處。這一支神仙水，其實是一種急速冷凍劑，它具有止痛及少許麻痺作用。
噴這支神仙水，目的是希望協助足球員可以完成餘下比賽。當然，在急救過程中，我們一班隊醫亦會作出臨床判斷，決定足球員能否繼續比賽。一般來說，倘若我們發現以下情況，均會禁止受傷足球員繼續落場比賽，這包括：
球員出現明顯骨折症狀；
球員出現明顯肌肉軟組織嚴重拉傷；
球員走路不穩；
球員負重有痛；
球員覺得頭暈及心悸。
在比賽結束後，我們亦會繼續跟進受傷球員的身體狀況，了解他們是否有其他隱患。
拔罐拉筋＋按摩 恢復肌肉力量
除了擔任足球隊隊醫外，莊子老師亦曾擔任香港足毽隊港隊隊醫，及一些地方跑會的隊醫工作。過程，我亦會使用FFC™️拔罐拉筋法及運動按摩手法，協助運動員恢復肌肉力量。
FFC™️拔罐拉筋法是甚麼？它是由中式拔罐與西式拉筋(伸展治療/伸展運動)結合而成，針對人體筋膜線，進行放鬆及治療，能解決因參加HYROX後導致的運動創傷、工作勞損、日常姿勢不正確或組合性病變(肌肉疼痛、發炎、繃緊或拉傷)引起的身體痛症問題。
倘若各位讀者在運動後或日常生活中出現各類肌肉或關節問題，感到煩惱，歡迎大家以WhatsApp方式向莊子老師查詢哦！
WhatsApp：https://wa.me/85230015876
文章來源：澳源運動脊椎治療中心專頁
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