為孩子送上「健康禮物」

星期日就是父親節，令我想起行醫時，曾遇過兩位跟我孩子同齡但已需要入院割膽石的年輕病人。當幼稚園已教我們飲食習慣對健康的影響，但這兩位病人出事前幾乎每日都跟朋輩到快餐店聯誼，可見社會文化、風氣與環境，會蓋過學校在健康教育方面的努力。
根據衛生署《學生健康服務2024/25學年周年健康報告》，本港小學生的肥胖比率達17.2%。敲響了香港未來人口長遠健康的警號。
其實只要你有「一蚊」，就可在社區買到一大包高油高鹽重味精的「辣條」。這種廉價的致肥零食，卻會影響孩子的口味，甚至是品嘗正餐中天然食材的品鑑力。
我曾與中華傳道會許大同學校的一班高小學生，一齊探討「辣條」背後受同學歡迎的原因和對健康的影響，好讓大家貼地去推廣健康飲食。當中羅晉謙同學總結得很有力。他坦言：「用錢買不健康其實很不值。」這反映孩子是可以為自己健康做好選擇，前提是大家都著緊自己健康，甚至視健康生活是一種型格。
醫護行者最近就推出了全港首屆小學生帶飯食譜比賽，鼓勵親子共同設計快、靚、平，又平衡營養與味道的飯盒，除了提倡家庭和校園的健康飲食之外，也希望集結各個家庭的健康食譜，成就大家帶飯的靈感參考。
原來準備飯盒殊不簡單，我自己親身參與，便能體會到只是想「明天孩子吃甚麼」，就已經傷腦筋，不過為了健康是非常值得的。我仍誠邀大家用自家拿手的帶飯食譜參賽。
這個父親節就是比賽截止日，比賽詳情可留意醫護行者網站：https://hia.org.hk/「一個便當，一份用心」——全港健康飯盒食譜設計比賽。