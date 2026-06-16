為孩子送上「健康禮物」

星期日就是父親節，令我想起行醫時，曾遇過兩位跟我孩子同齡但已需要入院割膽石的年輕病人。當幼稚園已教我們飲食習慣對健康的影響，但這兩位病人出事前幾乎每日都跟朋輩到快餐店聯誼，可見社會文化、風氣與環境，會蓋過學校在健康教育方面的努力。

根據衛生署《學生健康服務2024/25學年周年健康報告》，本港小學生的肥胖比率達17.2%。敲響了香港未來人口長遠健康的警號。

其實只要你有「一蚊」，就可在社區買到一大包高油高鹽重味精的「辣條」。這種廉價的致肥零食，卻會影響孩子的口味，甚至是品嘗正餐中天然食材的品鑑力。