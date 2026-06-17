端午節快到了，市面上有各式各樣應節的五月粽，如鹹肉粽、裹蒸粽、鹼水粽。不過，這些粽普遍熱量較高，並含有不少脂肪、鹽或糖，因此只宜淺嘗。若想與幼兒一起吃得更健康，可以參考以下小貼士。

選擇較健康的粽

•多選全穀物：選擇以紅米、藜麥或黑糯米製作的粽。全穀物含有豐富的膳食纖維，既增加飽腹感，減少過量進食，亦促進腸道蠕動，預防便秘。全穀物還提供維生素B群和礦物質(如錳、鋅)，有助促進健康。

•餡料宜「三低一高」：即低脂肪、低鈉(鹽)、低糖和高膳食纖維。以較健康的食材包括冬菇、乾豆類(如綠豆、眉豆)、瘦肉、去皮雞肉、瑤柱、蝦米等取代五花腩、金華火腿、臘味、鹹蛋黃等飽和脂肪或鈉含量較高的餡料。過量攝取飽和脂肪會增加血液中的壞膽固醇的水平，不利心血管健康；過量攝取鈉質則會導致高血壓，增加患上心血管疾病、中風等風險。