為何西醫之外會有物理治療師

莊子老師想向大家分享一下，在西方醫學上，為何在西醫之外會加插物理治療師這個角色。同時亦希望令大家知道，如何可以加快康復，以減低求診治療的次數。

為何西醫會將病人轉介至物理治療師？當代的西方醫學在治療痛症上，主要集中於處理炎症。若醫生發現病人身上的痛楚，不只是因為身體出現炎症而導致，便會將病人轉介予物理治療師。至於療程的長短，則視乎身體的受傷程度。通常最快可以「藥到病除」的痛症，我會認為是瞓捩頸，客人只需做一至兩堂，便可解決問題。