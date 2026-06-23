為何西醫之外會有物理治療師

莊子老師想向大家分享一下，在西方醫學上，為何在西醫之外會加插物理治療師這個角色。同時亦希望令大家知道，如何可以加快康復，以減低求診治療的次數。
為何西醫會將病人轉介至物理治療師？當代的西方醫學在治療痛症上，主要集中於處理炎症。若醫生發現病人身上的痛楚，不只是因為身體出現炎症而導致，便會將病人轉介予物理治療師。至於療程的長短，則視乎身體的受傷程度。通常最快可以「藥到病除」的痛症，我會認為是瞓捩頸，客人只需做一至兩堂，便可解決問題。
但若然客人處於手術後康復階段，特別是因為骨折受傷的，客人要回到物理治療師處覆診的次數自然較多，始終骨頭的生長康復也需要時間，隨時用上3至4個月。物理治療師便於這個階段，加速傷患部位康復，避免不必要的併發症或「代償」情況出現。同時強化客人的肌肉，令他步行的時候，可以更順更自然。
當然，想加快康復，病人除了到診所接受針灸、電療、刮沙或者手法復位等治療外，物理治療師也會派發家課(一些在家可以進行的拉筋運作或強化運動)，客人只要經常重複練習，便可以加快康復。
甚麼是代償？
代償的意思指，身體某部分因受傷無法運作，鄰近正常肌肉或關節，便會代替受傷部位履行其任務。如情況持續下去，終導致這些「替工」部位，出現痛症問題。
倘若各位讀者在運動後或日常生活中出現各類肌肉或關節問題，感到煩惱，歡迎大家以WhatsApp方式向莊子老師查詢哦！
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文章來源：澳源運動脊椎治療中心專頁
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