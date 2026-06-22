護士主導預設照顧計劃融入院舍：從培訓到真實故事

早前在安老院舍推行了具有革命性意義的「護士主導預設照顧計劃」(ACP)，旨在以人為本，促進長者的尊嚴與自主權。此計劃由受過專業培訓的護士擔任ACP協調者，負責篩選合適的長者與家屬，展開深入的對話與記錄，將長者的生命故事、價值觀及醫療意願完整納入院舍個人照顧計劃中。 計劃的核心在於建立持續且有意義的溝通。護士協調者引導長者及其家屬透過教育手冊，逐步表達個人願望與生命價值，並記錄在專屬記錄手冊內，成為日後照顧決策的重要依據。這文件促進家庭理解與支持的橋樑，讓長者在生命的最後階段仍能掌握自主權。

當中有許多動人故事展現了ACP的實踐成果。一位認知障礙長者透過護士的及早引導對話，表達希望與海外兒子及在港的女兒一起拍攝全家福。最終在大家的努力下實現其心願。長者在拍照後約一年安詳離世，家人仍感受到滿足與釋懷，證明那份充滿溫度的生命紀錄意義深遠。 另一個案例則凸顯了護理主導的持續性與影響力。一位頻繁入院的長者，其急救決定一直沿用已故女兒的意願，家人多次嘗試更改卻未被處理。透過院舍護理團隊的持續ACP介入，逐步建立了更積極的溝通文化。最終，在家人與醫療團隊的共同努力下，完成了「不作心肺復甦」的預設醫療指示，長者得以安然離世。這證明ACP不僅是一份文件，更是一個持續的過程，營造出支持決策、尊重意願的護理環境。