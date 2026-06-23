長期臥床的長者，每天仍被照顧者擦拭身體，維持基本清潔。然而，擦拭與浸泡，是兩個截然不同的世界。後者的價值，遠不止於衛生層面，更是一場溫柔的身心療癒。
最近，非牟利機構毋忘愛提供「到宅原床沐浴服務」，在床上以防水墊與溫水進行的全身浸泡式沐浴。它的第一個好處，是促進血液循環與肌肉放鬆。溫水的熱力能擴張血管，讓長期不動的肢體獲得養分與氧氣，關節與肌肉也得以舒展，有助減輕僵硬與水腫。
更重要的是，它具有無可替代的心理療癒效果。許多臥床長者逐漸失去對身體的掌控感，甚至覺得自己成為「被動的負擔」。但當溫水包覆全身，當他人以溫柔而尊重的手法為他洗頭、淋浴，那一刻，長者重新感受到被珍視、被當作一個完整的人來對待。這種尊嚴感的恢復，往往比任何言語安慰都來得直接。
到宅沐浴也創造了珍貴的情感連結與溝通契機。在沐浴過程中，長者處於放鬆狀態，防禦心降低，平日不願開口的，可能突然說出一句心底話。有一位九十多歲、曾是芭蕾舞者，亦喜歡游泳的婆婆，在沐浴後紅潤了臉龐，眼神有了光彩，輕輕問：「我甚麼時候可以再游泳呀？」原來，溫水讓她想起了在水中漂浮的自由，想起了舞台上輕盈如天鵝的自己。那一刻，她不再是一個只能躺臥的病者，而是一個被記住、被理解的人。在床邊的助浴員、護士和家人都眼泛淚光。
此外，這項服務也大大減輕家屬的照顧壓力與罪惡感。許多家屬並非不願為長者好好洗澡，而是力不從心。到宅沐浴由專業助浴員操作，手法純熟，懂得托住頭頸、控制水溫與時間，家屬只須在旁陪伴。看見長者沐浴後難得的笑容，家屬心中的重擔也隨之減輕。
台灣及日本早已推廣到宅沐浴，香港起步較慢，但其價值不言而喻。一盆溫水，一雙溫柔的手，換來的不只是清潔，更是一個人被記得、被珍惜。這種服務，不應只是少數人的幸運，而應成為更多家庭的選擇。