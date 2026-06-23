長期臥床的長者，每天仍被照顧者擦拭身體，維持基本清潔。然而，擦拭與浸泡，是兩個截然不同的世界。後者的價值，遠不止於衛生層面，更是一場溫柔的身心療癒。

最近，非牟利機構毋忘愛提供「到宅原床沐浴服務」，在床上以防水墊與溫水進行的全身浸泡式沐浴。它的第一個好處，是促進血液循環與肌肉放鬆。溫水的熱力能擴張血管，讓長期不動的肢體獲得養分與氧氣，關節與肌肉也得以舒展，有助減輕僵硬與水腫。

更重要的是，它具有無可替代的心理療癒效果。許多臥床長者逐漸失去對身體的掌控感，甚至覺得自己成為「被動的負擔」。但當溫水包覆全身，當他人以溫柔而尊重的手法為他洗頭、淋浴，那一刻，長者重新感受到被珍視、被當作一個完整的人來對待。這種尊嚴感的恢復，往往比任何言語安慰都來得直接。