保健品真能降膽固醇？拆解科學實證

不少市民擔心膽固醇超標，卻又怕服西藥，於是將希望寄託於保健品。究竟這些產品有多少真正有效？

雖然少數保健品確能降低LDL膽固醇，即「壞」膽固醇，但大多數效果只屬中等，各大醫學權威機構亦一致認為，對心血管風險較高的人士而言，保健品不應取代有實證的處方藥物。

植物固醇及甾烷醇的證據較一致。一份綜合41項試驗的大型分析發現，每日攝取約2克可令LDL下降約一成，劑量再高效益亦有限。它們具加乘作用：配合低脂飲食可令LDL下降多達兩成。洋車前子(水溶性纖維)方面，研究顯示在護心飲食基礎上每日服用，可較安慰劑多降約6.7%。