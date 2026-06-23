保健品真能降膽固醇？拆解科學實證

不少市民擔心膽固醇超標，卻又怕服西藥，於是將希望寄託於保健品。究竟這些產品有多少真正有效？
雖然少數保健品確能降低LDL膽固醇，即「壞」膽固醇，但大多數效果只屬中等，各大醫學權威機構亦一致認為，對心血管風險較高的人士而言，保健品不應取代有實證的處方藥物。
植物固醇及甾烷醇的證據較一致。一份綜合41項試驗的大型分析發現，每日攝取約2克可令LDL下降約一成，劑量再高效益亦有限。它們具加乘作用：配合低脂飲食可令LDL下降多達兩成。洋車前子(水溶性纖維)方面，研究顯示在護心飲食基礎上每日服用，可較安慰劑多降約6.7%。
紅麴由酵母發酵稻米而成，天然含有與處方他汀lovastatin結構相同的成分，LDL降幅可達15%至30%。但因以不受監管的保健品形式銷售，各品牌成分含量差異極大；一項分析更發現高達八成產品可能含有損害腎臟的霉菌毒素橘黴素。其副作用亦與他汀相同，包括肌肉疼痛、肝臟問題，罕見情況下甚至橫紋肌溶解症，必須密切醫療監察。
至於魚油則常被誤解。Omega-3主要用於降三酸甘油酯而非LDL，部分含DHA配方甚至可能令LDL略升，對高LDL人士並不合適。納豆激酶源自發酵黃豆，降膽固醇證據有限且不一致，加上對服食薄血藥者存在出血風險，尤須謹慎。大蒜、大豆及益生菌則只產生微小而不一致的血脂變化，可作飲食一環，卻難當主要治療。
若以降低LDL為目標，保健品或可有邊際幫助，但大多降幅中等，只有少數擁有扎實的科學證據，不能取代飲食、運動及遵醫囑用藥。