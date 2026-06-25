一個寵物醫療保健奢侈品的誕生

研究發現，近年美國人的寵物醫療保健有以下規律：(一)支出高速增長；(二)收入與支出呈強正相關；(三)醫療提供者就業高速增長；(四)生命末期支出激增。 這個欄叫《家貓與家健》，因為寵物醫療保健一直亦是我希望跟大家分享的資訊。想當年，我在第一篇文章《從男人遇上老狗說起》提到，日本過去25年間家犬的平均壽命上升了50%，而同期家貓的更暴升了2倍多！是的，日本是最早面對人口老化的國家，長壽的人加上少子化，增加了人類和身邊友伴動物的醫療需求。今年，來自日本的AIM(Apoptosis Inhibitor of Macrophage，巨噬細胞凋亡抑制因子)蛋白注射劑，以及美國的Loyal，將可能進一步延長家貓與家犬的壽命。

先向大家介紹一下Loyal這家臨床階段的獸醫藥品公司，一家致力開發能夠延長狗隻健康壽命(healthspan)與壽命(lifespan)藥物的公司。其公司網頁的自我介紹：「老化是成年狗隻許多退化性和慢性疾病最重要的可改變風險因子。針對狗隻老化與機能衰退的機制，可能是延長牠們健康壽命最有效且實際的方法之一。在Loyal，我們的做法是透過開發針對導致年齡相關疾病與殘疾根本過程的藥物，幫助狗隻活得更久，並在老化過程中保持更健康。」最值得留意的，是針對代謝功能障礙的LOY-002，已獲美國食品藥物管理局核准初步療效預期資料(Reasonable Expectation of Effectiveness)和目標動物安全性資料(Target Animal Safety)，預計今年完成最後的化學、製造與品質管制部分(Chemistry, Manufacturing, and Controls)，便可正式申請獸醫中心的擴大條件性核准。