孩子剪紙總是歪歪斜斜？

孩子剪紙時線條總是歪歪斜斜，甚至把紙張剪得破碎，不免令家長擔心其手部發展是否符合年齡水平。剪紙不但需要雙手協調，還需要手指力量及視覺與動作配合，這些能力並非一朝一夕就能掌握。若想幫助孩子逐步掌握剪紙技巧，家長不妨先了解其發展步伐，再循序漸進練習。 一般而言，孩子使用剪刀的技巧會隨年齡逐步發展： 2至3歲：嘗試開合剪刀，在紙邊剪出小剪痕。 3至4歲：沿粗短直線剪開紙條，雙手開始出現初步分工。 4至5歲：雙手協調能力更成熟，粗略剪出粗彎線及簡單圖案。

5至6歲：按線條剪出方形、三角形和圓形。 6歲以上：準確沿線剪出較複雜的不規則圖案。 若想在家中協助孩子練習，可先準備大小合適的安全剪刀，提醒孩子坐穩並保持「拇指朝天」的姿勢。初學時，不須急於從紙張開始，可先選用一些較厚、較不易滑動的黏土條、海綿條或飲管，讓孩子先熟習剪刀開合時的力度，再逐步過渡至紙張，由短而粗的直線開始練習。此外，家長亦須留意孩子能否做到「一手持剪刀，另一手配合移動及轉動紙張」，以提升整體協調。

每個孩子都有自己的發展步伐，毋須過分比較。不過，若孩子明顯較同齡孩子吃力，容易疲勞、動作僵硬、極度抗拒剪紙，並在其他精細動作上同樣出現困難，便應考慮接受職業治療評估。職業治療師會按孩子情況，評估手部力量、手指控制、雙手協調及視覺與動作整合等能力，再設計循序漸進的訓練，並按需要提供工具建議或調適方法，幫助孩子更順利地完成剪紙、書寫及日常自理活動。 本會屬下尖沙咀基佑綜合健康中心設有小手肌及感覺統合評估與訓練，由註冊職業治療師主理，歡迎透過WhatsApp 5965 9813查詢詳情及預約。