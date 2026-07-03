溝通應對技巧，毋須等到面試才學習

許多家長在孩子即將參加面試或活動時，才急忙提醒他們「見到人要說hello」、「記住要有禮貌」。結果孩子往往因緊張而表現失常。其實，溝通應對能力並非只能在正式場合培養，日常生活已是最佳練習場地。 進行言語治療時，我經常發現部分孩子在家中或公園與人交談時自然流暢，但一到陌生環境便顯得拘謹。相反，那些平日注重練習不同表達方式的孩子，無論在學校活動或未來面試中，都顯得自信從容。日常社交，正是培養溝通技巧的重要舞台。

社交溝通技巧(social communication skills)包括語用能力(pragmatic skills)，例如主動發起對話(initiating conversation)、輪流對話(turn-taking)、運用眼神接觸和非語言線索(non-verbal cues)，以及根據對象調整表達方式。這些能力並非天生，而是透過日常互動逐步建立。 香港家庭每日接觸的人際互動其實相當豐富：樓下鄰居、補習老師、公園玩伴等，都是自然的練習機會。例如，孩子在公園見到其他小朋友想一起玩鞦韆時，可以練習主動發起對話：「我們可以一起玩嗎？」或「我可以加入你們嗎？」家長可在旁輕輕引導孩子嘗試不同表達方式，讓他們學習調整語氣和詞彙選擇，同時留意對方的回應和非語言線索，如微笑或肢體動作。

透過日常練習，孩子不僅能提升表達能力，更能建立自信與彈性。以一個簡單例子來說，有位平日較內向的孩子，家長鼓勵他在茶餐廳自行點餐。最初他只會小聲說出菜名，後來逐漸學會加上「請問」和完整句子，並留意服務員的反應。這些小小成功經驗累積起來，便成為面對新環境時的自然應對基礎。 除了開口表達，傾聽與回應同樣重要。家長可與孩子玩「故事接龍」遊戲，一人說一句，另一人接續下去；或在用餐時引導孩子分享「今天學校有哪些開心的事？為什麼覺得開心？」這些互動有助孩子練習完整句子，並培養同理心，懂得何時多說、何時安靜聆聽。

練習過程中，孩子難免會出現表達不順或用詞不準的情況。此時家長宜避免即時批評，最好在事後溫和指出：「你剛才想表達的意思我明白，下次試試這樣說，可能會更清楚。」這樣才能讓孩子保持嘗試的意欲。 許多家長因平日注重這些細節，孩子長大後在學校小組討論或參加活動時，都能輕鬆融入。反之，若等到面試前才突擊練習，往往難以達到理想效果，因為良好溝通需要長期培養習慣。 家長本身也是最佳示範。不妨在日常對話中，多嘗試不同表達方式，例如與朋友傾談時分享感受；與孩子對話時，偶爾讓孩子擔任「小老師」角色。這些細微改變，對孩子的影響往往超出預期。