中醫如何看熬夜睇波對身體的影響？近日世界盃打得火熱，不少人都為了支持心儀隊伍而通宵熬夜。睇波固然開心，但翌日上班身體往往吃不消。同樣是熬夜，加班與睇波對身體的影響其實截然不同。
中醫養生講求「天人相應」，即順應自然節律生活。深夜11時至凌晨3時是膽經與肝經循行之時，亦是身體調養陰血、自我修復的關鍵時刻。此時不睡，傷害便生。
熬夜加班主要是體力疲勞與腦力過度使用，屬於「勞神」，直接傷害心氣與脾氣。加上長期久坐，氣血傾向鬱滯。翌日身體就像電量不足且嚴重窒機的舊手機，易見疲倦氣短、頭暈胸悶、注意力渙散。此時建議飲用西洋參枸杞茶，雙補氣陰、提神抗疲勞。
反觀熬夜睇波，身體多處於亢奮狀態。情緒隨球隊進退而劇烈波動，易引發肝火旺盛，進一步耗傷肝血與腎陰。翌日身體就像邊充電邊打3D手遊而嚴重發燙的手機，易見雙眼乾澀紅赤、口苦口臭、便秘生瘡及脾氣暴躁。這時適合飲用菊花薄荷茶或吃蓮子綠豆沙以清熱降火。
無論哪種熬夜，都在劇烈透支體內滋潤身體的「陰血」。「久視傷血」，長時間盯着螢幕本就耗傷肝血；若睇波時再放縱進食炸雞啤酒等濕熱消夜，或加班時狂飲咖啡濃茶，更會加速榨乾核心能量儲備，令身體陷入過熱或「油盡燈枯」的境地。想減少傷害，不妨在熬夜當下或隔日選擇合適的茶飲和糖水幫助回血。
(以上資料只供參考，若有疑問，請諮詢註冊中醫師為宜。)
作者為香港浸會大學中醫藥學院臨床部助理講師邱靖婷