中醫如何看熬夜睇波對身體的影響？近日世界盃打得火熱，不少人都為了支持心儀隊伍而通宵熬夜。睇波固然開心，但翌日上班身體往往吃不消。同樣是熬夜，加班與睇波對身體的影響其實截然不同。

中醫養生講求「天人相應」，即順應自然節律生活。深夜11時至凌晨3時是膽經與肝經循行之時，亦是身體調養陰血、自我修復的關鍵時刻。此時不睡，傷害便生。

熬夜加班主要是體力疲勞與腦力過度使用，屬於「勞神」，直接傷害心氣與脾氣。加上長期久坐，氣血傾向鬱滯。翌日身體就像電量不足且嚴重窒機的舊手機，易見疲倦氣短、頭暈胸悶、注意力渙散。此時建議飲用西洋參枸杞茶，雙補氣陰、提神抗疲勞。