香港屬全球數一數二最安全宜居的城市，無論生活或旅行，即使晚了歸門也不用提心吊膽。

朋友L為了小朋友未來移居倫敦。在市中心酒吧打工的他，經常到午夜時分才收工。他跟我說，每晚回家時他總在口袋裡藏着一把小刀，以防萬一。

其實不單是英國，我記得畢業前到紐約觀察時，當地室友都叮囑我，過了傍晚6時就必須遠離某些區域。對於初來埗到又膽小的我，只想像到電影裡龍蛇混雜的畫面，便只好乖乖聽話留在家中。

但當踏入社會後，我察覺到那些一直在安全環境保護下、生活相當安逸的小朋友們，即使成年後，依然缺乏了一種危機感。