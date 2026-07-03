抗衰新策略：別讓肌肉偷走你的睡眠與記憶力

香港大學研究團隊針對12,757名社區長者的調查顯示，26.5%符合肌少症診斷，常見症狀包含開瓶蓋困難、從椅子起身須扶手協助等。令人警惕的是，我們發現肌肉流失與失眠、認知衰退存在惡性循環──肌肉組織分泌的「肌動素」減少會影響腦部神經傳導，同時慢性發炎物質增加損害海馬迴功能，而睡眠品質低落又加劇肌肉蛋白分解。

「肌少症」是老年隱形健康殺手，根據2025年亞洲肌少症共識(AWAS)的最新定義，此症候群包含肌肉量減少、肌力下降(男性握力<28kg、女性<18kg)及行動能力減退三項指標。

分析1,569名長者數據顯示，同時罹患肌少症與肥胖(肌少型肥胖，佔7.8%)者，認知功能表現顯著較差，出現記憶障礙的風險更高達74.6%。更值得關注的是，這並非單純「胖」或「弱」的問題，研究還發現，代謝異常、體能變差以及缺乏運動，共同加速了認知衰退，其中體能下降的影響最大，約佔整體效應的四分之一。

另一項5,824人研究更揭示，握力最弱族群失眠風險增加56%，若合併體重過輕，風險更飆升至2.27倍；值得注意的是，即使體重正常但肌力不足者，失眠機率仍比肌力正常者高47%。