卵巢癌是指起源於卵巢和輸卵管的癌症。它的症狀並不明顯，比如腹脹或骨盆疼痛，容易被誤以為是腸胃不適。因此，很多時候患者會拖延至很晚才就醫，診斷也因此被延遲。影像檢查對醫生了解女性骨盆情況，並找到潛在問題非常重要。
目前常用的檢查方法是超聲波。超聲波不會用到輻射，能清楚看到卵巢的結構，可以從腹部或陰道進行。檢查雖然方便，但檢驗結果常常受到操作者技術和個人體形、腸胃氣體所影響。
其他影像方法還有電腦斷層掃描(CT)和磁力共振成像(MRI)。CT可以幫助醫生了解癌細胞擴散到腹腔或淋巴結的情況，但它會用到輻射，還需要打靜脈點藥劑，對腎臟較弱的人來說可能有風險。MRI則沒有輻射，能提供卵巢和骨盆器官的細緻軟組織圖像，常用來解決超聲波不清楚的疑難狀況。現在也有一套標準的評分系統(MRIORADS)，可以幫助醫生判斷風險和制訂治療策略。不過，MRI也有缺點，比如受到腸氣和動作的影響，檢查時間相對較長，通常需時30分鐘到1小時。
正電子電腦斷層掃描(PET/CT)則是用來評估癌症分期和治療效果的。它會用到放射性核素(通常是FDG)來找到代謝活躍的癌細胞，幫助手術規劃。但因為這是高劑量輻射的檢查，使用時要慎重，權衡利弊。在香港，這種檢查通常需要自費，而且比其他影像檢查昂貴。
總括來說，有很多不同的方法可以用來檢查卵巢和診斷卵巢癌。和醫生討論，選擇最適合你的檢查方式非常重要。
作者為港大醫學院臨床醫學學院放射診斷學系臨床副教授李燕蘋醫生