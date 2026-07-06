卵巢癌是指起源於卵巢和輸卵管的癌症。它的症狀並不明顯，比如腹脹或骨盆疼痛，容易被誤以為是腸胃不適。因此，很多時候患者會拖延至很晚才就醫，診斷也因此被延遲。影像檢查對醫生了解女性骨盆情況，並找到潛在問題非常重要。

目前常用的檢查方法是超聲波。超聲波不會用到輻射，能清楚看到卵巢的結構，可以從腹部或陰道進行。檢查雖然方便，但檢驗結果常常受到操作者技術和個人體形、腸胃氣體所影響。

其他影像方法還有電腦斷層掃描(CT)和磁力共振成像(MRI)。CT可以幫助醫生了解癌細胞擴散到腹腔或淋巴結的情況，但它會用到輻射，還需要打靜脈點藥劑，對腎臟較弱的人來說可能有風險。MRI則沒有輻射，能提供卵巢和骨盆器官的細緻軟組織圖像，常用來解決超聲波不清楚的疑難狀況。現在也有一套標準的評分系統(MRIORADS)，可以幫助醫生判斷風險和制訂治療策略。不過，MRI也有缺點，比如受到腸氣和動作的影響，檢查時間相對較長，通常需時30分鐘到1小時。