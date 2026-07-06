好好計劃 讓孩子有個開心又健康的暑假

一年一度的暑假快將來臨，夏日炎炎孩子們都喜歡躲在家裏打機，或是晚睡遲起錯過早餐，假期間所有日常作息都徹底打亂，導致暑假後重返校園難以適應。家長們也為小朋友安排各式各樣的暑期活動及補習班，務求把整個假期都填滿。然而，這樣的安排會讓孩子快樂健康嗎？

世界衛生組織建議孩子每天要有60分鐘的中等強度活動，以確保身心健康。平日上學日子裡，家長們都說這是一個不可能完成的任務，為何不趁暑假好好規劃健康有益的活動呢？