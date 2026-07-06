好好計劃 讓孩子有個開心又健康的暑假

一年一度的暑假快將來臨，夏日炎炎孩子們都喜歡躲在家裏打機，或是晚睡遲起錯過早餐，假期間所有日常作息都徹底打亂，導致暑假後重返校園難以適應。家長們也為小朋友安排各式各樣的暑期活動及補習班，務求把整個假期都填滿。然而，這樣的安排會讓孩子快樂健康嗎？
世界衛生組織建議孩子每天要有60分鐘的中等強度活動，以確保身心健康。平日上學日子裡，家長們都說這是一個不可能完成的任務，為何不趁暑假好好規劃健康有益的活動呢？
首先建議孩子們就算假期都要作息定時，有足夠睡眠，不要因為假期就晚睡遲起，確保三餐規律。然後把剩餘的時間分為3個部分安排，每星期三分一的時間為戶外活動，讓孩子們曬曬太陽，吸收足夠的維他命D，既可促進骨骼生長和免疫力，又可舒壓、保持精神健康。第二部分時間可以作為學習或自主活動，讓孩子發掘新興趣，從而減少使用屏幕時間或沉迷電子遊戲。第三部分時間是用作和朋輩相處或親子活動，增強社交能力，又可促進與朋友家人面對面交往。
數碼年代，人與人的接觸往往透過網上，缺乏真實感，也削弱了社交互動能力。孩子或青少年只活在網絡世界，脫離現實，衍生不小心理及社交問題。今年年初澳洲率先限制16歲以下青少年使用社交媒體，英國也開始效法，其他歐洲國家也紛紛採取類似措施，因為過度使用電子螢幕和社交媒體已證實對兒童和青少年產生負面的心理影響。
家長們，大家一起讓這個暑假實體化，把孩子們從虛擬的網絡帶回現實世界，回歸大自然，重新感受人情的溫暖及美好。