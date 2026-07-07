類固醇：人體的荷爾蒙不可或缺

皮質類固醇乃人體自然分泌的荷爾蒙，若欠缺它，人根本無法存活。類固醇荷爾蒙由腎上腺分泌，當中最重要者為由腎上腺皮質製造的皮質醇。它默默主宰人體多項運作：調節新陳代謝，決定身體如何將醣類、脂肪及蛋白質轉化為能量；亦負責調控人對壓力的反應，故被稱為「壓力荷爾蒙」。此外更能抑制發炎、約束免疫系統，防止身體反過來攻擊自身，同時協助維持血壓，並平衡體內鹽分與水分。

正因這些荷爾蒙對健康至為關鍵，一旦失衡便會引發嚴重疾病。分泌過多會導致「庫欣氏綜合症」，患者會出現軀幹肥胖、俗稱「滿月臉」的圓形面容，皮膚變薄而容易瘀傷，並伴隨血壓與血糖上升、肌肉乏力等徵狀。分泌不足則造成「愛廸生氏症」，患者感到疲倦、體重下降、血壓偏低、皮膚變黑並渴求鹽分；若惡化為「腎上腺危機」，更可能致命，足證這些荷爾蒙何等重要。