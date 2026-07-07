我常常想起一個畫面：一位晚期病患的家屬握着我的手說，「幸好有你們在，我才不孤單一人。」這句話，讓我們深深體會，臨終照顧，從來不只是醫療的事，而是整個社會共同的事。
現代紓緩照顧始於上世紀六十年代，Cicely Saunders提出了「全人照顧」的理念，告訴我們要用心去聽、用愛去回應。時至今日，大家提倡起「關懷社區」，提醒我們：死亡不應只在冰冷的病房裏發生，而有權利在熟悉的社區、在愛的人身邊，好好道別。
澳洲西南部有一個動人的計劃，叫Compassionate Connectors。義工成為「連繫人」，陪末期病患者聊天、買餸、散步、唱歌，甚至只是靜靜地坐在一起曬太陽。結果，住院日數減少了七成七，急診使用率降低四成四。這不是因為藥更強，而是因為愛更近。
學者告訴我們，一個人臨終時，只有5%的時間能接受正式醫療，其餘95%是活在社區、留在家中的。這95%正是「毋忘愛」最希望社區有心人士可以協助填滿的空白。
我們相信，香港有足夠的資源與愛心，去實踐這個模式。我們可以牽起街坊的手，一起做幾件事：
讓醫療與社區不再分割，讓關懷不再是口號，而是鄰里間一句「我嚟幫手」；讓我們不只盯着病，而是望着人，望到他的孤單、他的牽掛、他未說出口的恐懼；讓我們重新定義專業：醫生護士是領航員，而社區每一位，都是同行者。
我和毋忘愛的團隊設計的「愛相隨」計劃，透過建立慈悲關懷社區行動，將愛融入支援喪親家庭，喪親之際正是他們最脆弱的時候。無論你的身份是鄰居、朋友、義工，甚至素未謀面的有心人，能夠陪同面對喪親的情緒，願意聆聽他們的悲傷，陪他們走過殯葬、整理遺物、度過第一個沒有他的節日。
我們深信，關懷可以是一種習慣，陪伴可以是一種文化。讓我們一起，把社區變成世界上最溫柔的搖籃。讓每一個生命，不論終點在哪裏，都有人牽着手，好好告別。