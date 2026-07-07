我常常想起一個畫面：一位晚期病患的家屬握着我的手說，「幸好有你們在，我才不孤單一人。」這句話，讓我們深深體會，臨終照顧，從來不只是醫療的事，而是整個社會共同的事。

現代紓緩照顧始於上世紀六十年代，Cicely Saunders提出了「全人照顧」的理念，告訴我們要用心去聽、用愛去回應。時至今日，大家提倡起「關懷社區」，提醒我們：死亡不應只在冰冷的病房裏發生，而有權利在熟悉的社區、在愛的人身邊，好好道別。

澳洲西南部有一個動人的計劃，叫Compassionate Connectors。義工成為「連繫人」，陪末期病患者聊天、買餸、散步、唱歌，甚至只是靜靜地坐在一起曬太陽。結果，住院日數減少了七成七，急診使用率降低四成四。這不是因為藥更強，而是因為愛更近。