你真喝夠水嗎？ 炎夏防中暑的缺水訊號與補水

踏入盛夏，本港氣溫持續高企。但當感到非常口渴時，身體其實已處於微脫水狀態。除此之外，無故感到疲倦、頭痛、尿色深、嘴唇乾等等都是一些常見的隱形缺水訊號。

夏日補水清單

要預防中暑，一般成年人每日的基本流質需求為「體重(公斤) ×30至35毫升」。以50公斤的人為例，需要1.5至1.75 升流質，即是約6至7杯水。那這1.5升左右的「流質」該如何分配呢？

•優質流質：純水是首選。無糖及咖啡因的草本茶和無糖豆奶，都是極佳的補水來源。