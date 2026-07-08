你真喝夠水嗎？ 炎夏防中暑的缺水訊號與補水

踏入盛夏，本港氣溫持續高企。但當感到非常口渴時，身體其實已處於微脫水狀態。除此之外，無故感到疲倦、頭痛、尿色深、嘴唇乾等等都是一些常見的隱形缺水訊號。
夏日補水清單
要預防中暑，一般成年人每日的基本流質需求為「體重(公斤) ×30至35毫升」。以50公斤的人為例，需要1.5至1.75 升流質，即是約6至7杯水。那這1.5升左右的「流質」該如何分配呢？
•優質流質：純水是首選。無糖及咖啡因的草本茶和無糖豆奶，都是極佳的補水來源。
•避免代替清水：濃茶和咖啡含高咖啡因，具利尿作用，反而加速身體水分流失。此外，手搖飲品如珍珠奶茶、果茶、運動飲品及汽水含較高糖分亦該避免。
兩大場景定時補水法
•室內冷氣房：想確保飲夠水，上班時可用大水壺或水杯裝滿一天所需的水量，目標是收工前飲完。但提提醒大家，切忌臨收工才「臨急抱佛腳」猛灌，應採取「小量多次」原則，每1至2小時飲用200毫升，身體才能有效吸收。
•戶外與暴曬環境：若在戶外工作或運動，單靠口渴才喝水絕對不足以防中暑。出發前大半小時應先補充300至500毫升；在戶外時，每隔一段時間就要定時補充。若流汗極多，可選擇電解質飲品以維持體內礦物質平衡。
接下來幾周，將為大家解構運動飲品、十大高水分隱形食物、外賣消暑飲品避阱指南，以及夏日輕食餐單。記得留意下期專欄，一起清爽過仲夏！
作者為註冊營養師(APD)及香港營養學會編輯主任張嘉恩