中醫淺談男性不育 合併勃起功能障礙

男性不育是指經過至少12個月沒有避孕的性生活而沒使配偶懷孕。最常見的原因是精液異常，主要包括少精症、弱精症、畸形精子症，其他還有無精症、精子DNA碎片指數異常等。隨著自然環境及人們的生活方式的改變，男性不育症的發病率逐年提升。

腎為先天之本，腎藏精，腎主生長、發育、生殖，是決定男性的生殖功能及性功能強弱的根本。而情志失調、飲食不節、邪毒內侵、久病勞倦等，內外因素都進而傷及腎精。中醫認為不育主要是肝腎功能失調，兼有濕熱、痰濁、瘀血等，治療應以肝腎同調以治其本，清熱化瘀、祛濕化濁而治標。肝為罷極之本，肝脈絡陰器，肝藏血，主疏泄。氣血調和，血可以濡養宗筋，經絡通利，沖任協調，生殖功能正常。人卧則血歸於肝，長期晚睡或熬夜加班，致血不歸肝。且現代人壓力大，久坐少動，易憂思鬱怒，氣機鬱滯，日久則肝血不足及氣血不暢，宗筋失養，勃起不能，則發為筋痿。