放射診斷 追求極致精準

放射診斷技術涵蓋超聲波、磁力共振，以及部分有入侵性的方法如注射顯影劑及電腦掃描(CT)導航抽取組織化驗等。如今，電腦掃描技術已進入第五代，其中「雙源光子計數電腦掃描」(PCCT)就能夠將影像解像度大幅提高，使用顯影劑的用量亦減少，讓檢查做到更精準及安全。

PCCT與傳統電腦掃描的最大分別在於，它是直接接收X光光子的能量，毋須經過發光媒介，能夠量度每一顆光子能量之強度大小，可以清楚分辨不同組織。由於大幅減少甚至能消除雜訊，故此其解像度極高，以更少X光就能達至強訊號。