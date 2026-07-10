放射診斷 追求極致精準

放射診斷技術涵蓋超聲波、磁力共振，以及部分有入侵性的方法如注射顯影劑及電腦掃描(CT)導航抽取組織化驗等。如今，電腦掃描技術已進入第五代，其中「雙源光子計數電腦掃描」(PCCT)就能夠將影像解像度大幅提高，使用顯影劑的用量亦減少，讓檢查做到更精準及安全。
PCCT與傳統電腦掃描的最大分別在於，它是直接接收X光光子的能量，毋須經過發光媒介，能夠量度每一顆光子能量之強度大小，可以清楚分辨不同組織。由於大幅減少甚至能消除雜訊，故此其解像度極高，以更少X光就能達至強訊號。
以心血管疾病為例，人的血管僅3至4毫米粗，部分曾經「通波仔」患者要再做CT檢查，也可能因血管內的金屬支架的阻礙而產生假影，難以確認血管是否再次堵塞。「極高清」的PCCT則能清楚辨認物質，將假影消除，讓醫生可以清晰觀察血管內部。此外，部分年老患者的血管鈣化問題，PCCT更可以直接「變走」鈣化部分，徹底呈現血管的真實狀況。
除了影像解析度，PCCT在安全性上也大幅「升級」。傳統CT使用的顯影劑用量為60cc至100cc以上，PCCT則只需30cc至40cc，對於本身腎功能欠佳患者而言，便能減輕對腎臟的傷害。至於輻射劑量，整體平均可以減少三至五成，應用於肺癌檢查的掃描，輻射量低至0.22毫西弗，比起現時較常應用的低劑量電腦掃描的1.44毫西弗更低。