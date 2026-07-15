小中風絕非小事 患過日後隨時中風

日常俗稱的「小中風」或「mini stroke」，醫學上更精準的正式名稱是「短暫性腦缺血發作(Transient Ischemic Attack，TIA)」。TIA雖然會引起與缺血性中風相似的症狀，但這些症狀通常只是短暫出現，並多數在數分鐘至數小時內緩解，一般在24小時內完全消失。
切勿誤以為症狀短暫就代表「小中風」只是小問題。相反，TIA往往是缺血性中風的前兆和預警，意味着日後發生中風的風險明顯增加，因此即使症狀已自行消失，也應盡快求醫。
中風(stroke)可分為缺血性中風及出現性中風兩大類，前者佔本港整體中風個案近八成，後者則佔約兩成。缺血性中風是指腦血管遭阻塞，令腦細胞因血流受阻而受損甚至壞死，常見原因包括動脈粥樣硬化及心房顫動。至於出血性中風，就是俗稱的「爆血管」，是指供應大腦的血管突然破裂，導致腦內出血，其中蜘蛛網膜下腔出血屬於非常危險的一類。
TIA的症狀與缺血性中風相似，病發時可出現以下一項或多項症狀：
然而，TIA和缺血性中風仍有兩個主要差異。其一是TIA的症狀會在24小時內消失，多數患者甚至在數分鐘至數小時內已明顯改善；相反，缺血性中風的症狀不會自行消失，必須經治療才能恢復血流並減少腦細胞持續受損。
其二是TIA一般不會造成永久性腦組織壞死；但中風即使經治療後症狀緩解，局部腦組織損傷仍可能是永久性的，影像檢查亦可見相應改變。
因此，只要出現任何可疑中風症狀，就不要猶豫，應立即到急症室求診檢查，以便及早診斷和治療。TIA愈早接受適切處理，愈有助減低日後中風復發及嚴重後遺症的風險。
在此亦跟大家重溫「談、笑、用、兵」這個中風自救及救人口訣：
❖ - 「談」代表語言表達出現困難，如說話含糊或語無倫次；
❖ - 「笑」代表面部表情不對稱，如笑起來面歪；
❖ - 「用」代表身體單側乏力或麻木，包括手臂或腿腳感覺異常或無力；
❖ - 「兵」代表當發現上述症狀時，應立即尋求醫療援助，因為急救中風分秒必爭，才能把嚴重殘障或致命風險降至最低。
作者為香港港安醫院—荃灣神經外科顧問醫生黃秉康