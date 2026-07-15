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健康
出版：2026-Jul-15 12:30
更新：2026-Jul-15 12:30
聽‧醫生話

小中風絕非小事 患過日後隨時中風

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小中風絕非小事 患過日後隨時中風

小中風絕非小事 患過日後隨時中風

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日常俗稱的「小中風」或「mini stroke」，醫學上更精準的正式名稱是「短暫性腦缺血發作(Transient Ischemic Attack，TIA)」。TIA雖然會引起與缺血性中風相似的症狀，但這些症狀通常只是短暫出現，並多數在數分鐘至數小時內緩解，一般在24小時內完全消失。

切勿誤以為症狀短暫就代表「小中風」只是小問題。相反，TIA往往是缺血性中風的前兆和預警，意味着日後發生中風的風險明顯增加，因此即使症狀已自行消失，也應盡快求醫。

中風(stroke)可分為缺血性中風及出現性中風兩大類，前者佔本港整體中風個案近八成，後者則佔約兩成。缺血性中風是指腦血管遭阻塞，令腦細胞因血流受阻而受損甚至壞死，常見原因包括動脈粥樣硬化及心房顫動。至於出血性中風，就是俗稱的「爆血管」，是指供應大腦的血管突然破裂，導致腦內出血，其中蜘蛛網膜下腔出血屬於非常危險的一類。

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TIA的症狀與缺血性中風相似，病發時可出現以下一項或多項症狀：

  1. 突發單側乏力或麻痺；

  2. 突然出現失語症或構音障礙，例如表達困難、語無倫次、口齒不清或難以理解他人說話；

  3. 臉部一側肌肉失控或下垂；

  4. 視覺聽覺嗅覺味覺或觸覺突然部分或完全喪失；

  5. 單側視力模糊或出現重影

  6. 突發嚴重暈眩或無法走直線；

  7. 肢體失去協調能力或動作笨拙

  8. 頸部異常僵硬或不明原因疼痛；

  9. 噁心嘔吐

  10. 突然出現劇烈的頭痛

  11. 突然眼前一黑或昏厥

  12. 情緒不穩定或性格突變；

  13. 意識混亂或躁動不安；

  14. 記憶喪失

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然而，TIA和缺血性中風仍有兩個主要差異。其一是TIA的症狀會在24小時內消失，多數患者甚至在數分鐘至數小時內已明顯改善；相反，缺血性中風的症狀不會自行消失，必須經治療才能恢復血流並減少腦細胞持續受損。

其二是TIA一般不會造成永久性腦組織壞死；但中風即使經治療後症狀緩解，局部腦組織損傷仍可能是永久性的，影像檢查亦可見相應改變。

因此，只要出現任何可疑中風症狀，就不要猶豫，應立即到急症室求診檢查，以便及早診斷和治療。TIA愈早接受適切處理，愈有助減低日後中風復發及嚴重後遺症的風險。

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在此亦跟大家重溫「談、笑、用、兵」這個中風自救及救人口訣：

❖ - 「談」代表語言表達出現困難，如說話含糊或語無倫次；

❖ - 「笑」代表面部表情不對稱，如笑起來面歪；

❖ - 「用」代表身體單側乏力或麻木，包括手臂或腿腳感覺異常或無力；

❖ - 「兵」代表當發現上述症狀時，應立即尋求醫療援助，因為急救中風分秒必爭，才能把嚴重殘障或致命風險降至最低。

作者為香港港安醫院—荃灣神經外科顧問醫生黃秉康

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