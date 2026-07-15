小中風絕非小事 患過日後隨時中風

日常俗稱的「小中風」或「mini stroke」，醫學上更精準的正式名稱是「短暫性腦缺血發作(Transient Ischemic Attack，TIA)」。TIA雖然會引起與缺血性中風相似的症狀，但這些症狀通常只是短暫出現，並多數在數分鐘至數小時內緩解，一般在24小時內完全消失。

切勿誤以為症狀短暫就代表「小中風」只是小問題。相反，TIA往往是缺血性中風的前兆和預警，意味着日後發生中風的風險明顯增加，因此即使症狀已自行消失，也應盡快求醫。

中風(stroke)可分為缺血性中風及出現性中風兩大類，前者佔本港整體中風個案近八成，後者則佔約兩成。缺血性中風是指腦血管遭阻塞，令腦細胞因血流受阻而受損甚至壞死，常見原因包括動脈粥樣硬化及心房顫動。至於出血性中風，就是俗稱的「爆血管」，是指供應大腦的血管突然破裂，導致腦內出血，其中蜘蛛網膜下腔出血屬於非常危險的一類。