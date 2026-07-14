HYROX訓練計劃與備賽策略建議

過去一年，HYROX比賽在香港掀起熱潮，不少健身愛好者更組隊到內地或韓國參賽。HYROX是甚麼？它是一種源自德國的運動，近年在美國興起。參賽者需在室內進行8組健身運動。每組動作均需搭配1km跑步。簡單表列如下：
滑雪機(SkiErg)＋1km跑步；
雪橇推(Sled Push)＋1km跑步；
雪橇拉(Sled Pull)＋1km跑步；
波比跳(Burpees Broad Jump)＋1km跑步；
划船機(Rowing)＋1km跑步；
負重行走(Farmers Carry)＋1km跑步；
沙袋弓箭步(Sandbag Lunges)＋1km跑步；
牆球(Wall Balls)＋1km跑步。
新手常忽視4件事
作為新手，參加HYROX前應有甚麼訓練計劃與備賽策略？莊子老師建議大家可安排一個長達12星期的練習計劃，重點是循序漸進，避免突然的大量訓練，產生傷患。一般來說，新手訓練時，很易犯以下錯誤：
1.忽視有氧基礎訓練；
2.動作技術不正確，增加受傷風險；
3.過度訓練；
4.忽視補水與營養補給重要性。
莊子老師會建議新手每次完成訓練後，做好拉筋。同時，需睡眠充足，它是令身體復原的最佳方法。倘若操練後，關節或肌肉持續疼痛超過72小時，便應主動求醫。
倘若各位讀者在運動後或日常生活中出現各類肌肉或關節問題，感到煩惱，歡迎大家以WhatsApp方式向莊子老師查詢哦！
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文章來源：澳源運動脊椎治療中心專頁
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