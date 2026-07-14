HYROX訓練計劃與備賽策略建議

過去一年，HYROX比賽在香港掀起熱潮，不少健身愛好者更組隊到內地或韓國參賽。HYROX是甚麼？它是一種源自德國的運動，近年在美國興起。參賽者需在室內進行8組健身運動。每組動作均需搭配1km跑步。簡單表列如下：

滑雪機(SkiErg)＋1km跑步； 雪橇推(Sled Push)＋1km跑步； 雪橇拉(Sled Pull)＋1km跑步； 波比跳(Burpees Broad Jump)＋1km跑步； 划船機(Rowing)＋1km跑步； 負重行走(Farmers Carry)＋1km跑步； 沙袋弓箭步(Sandbag Lunges)＋1km跑步； 牆球(Wall Balls)＋1km跑步。

新手常忽視4件事

作為新手，參加HYROX前應有甚麼訓練計劃與備賽策略？莊子老師建議大家可安排一個長達12星期的練習計劃，重點是循序漸進，避免突然的大量訓練，產生傷患。一般來說，新手訓練時，很易犯以下錯誤：