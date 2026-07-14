走進殮房，躺着的是一場車禍罹難的年輕女子Cherry(別名)。
曾經處理過不少遺體，每一次我會像時空停頓般的沉思——不是因為恐懼，而是因為尊重。每一具遺體都曾經是一個人的全部，而Cherry剛剛被奪走生命。
再一次見到Cherry，忐忑的是我。不是因為死亡的禁忌，而是害怕Cherry的身體狀況有所轉壞。本來作為醫生，面對病人轉壞，只要全力望、聞、問、切，盡力醫治就好；但如今的Cherry已經離世，卻仍需要我醫治——用另一種方式。
回想兩個星期前，在公眾殮房看到Cherry的媽媽。媽媽站在門外，不敢進去。白頭人送黑頭人的哀痛，像一道看不見的裂痕，狠狠劈在空氣中。我記得那一刻的沉默，比任何哭聲都沉重，幸好Cherry媽媽有毋忘愛的殯儀同工形影不離的在陪伴。
不公平。無常。生命從來不按情理出牌。
Cherry腳部嚴重受傷，我認為利用3D打印技術可重建部分失去了的結構，仍須以微細針線縫合破裂了的皮膚，像做精密的手術。門外坐着她的母親，至今仍不能相信女兒出門上班後，就再也不會回家。
Cherry在靈寢室躺在木棺內，我得彎着腰，一針一針地縫合。每一次落針，我都想起那位母親緊握女兒手掌的那一刻，彷彿只要捉得夠緊，就能把生命留住。
真正需要修復的，從來不是逝者——逝者已經解脫了。需要縫補的，是生者眼裡那個再也完整不起來的世界。那些針線，密密縫合的，是一個母親餘生能夠記住的最後一面：女兒安詳地睡着。
最後一針收線。我再特意為Cherry戴上一對護膝，祝福她能夠走好往後的路。