走進殮房，躺着的是一場車禍罹難的年輕女子Cherry(別名)。

曾經處理過不少遺體，每一次我會像時空停頓般的沉思——不是因為恐懼，而是因為尊重。每一具遺體都曾經是一個人的全部，而Cherry剛剛被奪走生命。

再一次見到Cherry，忐忑的是我。不是因為死亡的禁忌，而是害怕Cherry的身體狀況有所轉壞。本來作為醫生，面對病人轉壞，只要全力望、聞、問、切，盡力醫治就好；但如今的Cherry已經離世，卻仍需要我醫治——用另一種方式。

回想兩個星期前，在公眾殮房看到Cherry的媽媽。媽媽站在門外，不敢進去。白頭人送黑頭人的哀痛，像一道看不見的裂痕，狠狠劈在空氣中。我記得那一刻的沉默，比任何哭聲都沉重，幸好Cherry媽媽有毋忘愛的殯儀同工形影不離的在陪伴。