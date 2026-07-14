文憑試明日放榜，無論家長或同學，都會帶着緊張和期待的心情。坦白說，我也不特別喜歡考試，但它確實是人生中少數能同時考驗時間管理、自律、耐性與韌力的關卡。而這些能力，遠比分數本身更珍貴，也將陪伴我們走得更遠。
成績理想固然值得欣喜，若未如理想，也千萬別因而灰心。考試表現往往受多種因素影響，可能只因一時狀態、環境變數，未必與個人能力直接相關，與其問「為甚麼是我？」不如把焦點轉向未來的可能：「接下來我可以嘗試甚麼？」或「我能從這次經歷中學到甚麼、收獲到甚麼？」這樣的提問，往往比分數更能開啟新的方向。
我想起一位年輕人的真實故事。他在250名同學中名列榜末。當他向老師表達長大後想當科學家的志向時，老師竟然在成績表上寫下：「這個想法簡直荒謬又浪費時間！」然而，他並沒有因此怨天尤人，更沒有放棄自己，反而鍥而不捨地加倍努力。多年後，他不僅在牛津大學取得博士學位，更成為劍橋大學細胞生物學教授，創立享譽國際的「格登研究所」(Gurdon Institute)，並於2012年榮獲諾貝爾生理學或醫學獎。他正是被譽為「幹細胞之父」的約翰．格登爵士(Sir John Gurdon)。這個故事提醒我們，分數只是一個瞬間，人生的劇本卻掌握在自己手中。回過頭看，公開試只是人生樂章裡一段短暫插曲，即使此刻成績未如理想，前路依然寬廣，「條條大路通羅馬」。
這陣子，家長們也辛苦了。大家不妨在放榜前夕放慢步伐，安排輕鬆的活動，例如與家人一起去郊遊、騎單車、游泳，或吃頓大餐犒賞自己，亦可以欣賞喜劇、聆聽音樂等。當父母的心情放鬆下來，孩子也自然跟着放鬆。
放榜只是一個開始，不是終點。祝願文憑試考生及家長，明日放榜一切順利，帶著信心迎接屬於自己的下一章節！
作者為中大醫院精神科專科醫生林煒