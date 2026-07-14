文憑試明日放榜，無論家長或同學，都會帶着緊張和期待的心情。坦白說，我也不特別喜歡考試，但它確實是人生中少數能同時考驗時間管理、自律、耐性與韌力的關卡。而這些能力，遠比分數本身更珍貴，也將陪伴我們走得更遠。

成績理想固然值得欣喜，若未如理想，也千萬別因而灰心。考試表現往往受多種因素影響，可能只因一時狀態、環境變數，未必與個人能力直接相關，與其問「為甚麼是我？」不如把焦點轉向未來的可能：「接下來我可以嘗試甚麼？」或「我能從這次經歷中學到甚麼、收獲到甚麼？」這樣的提問，往往比分數更能開啟新的方向。