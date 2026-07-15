炎夏外出 幼兒適合飲用運動飲品？

在炎熱夏季，幼兒透過排汗幫助身體降溫。因此，外出時必須確保他們補充足夠水分，預防中暑。一般而言，2至5歲幼兒每天應至少喝4至5杯流質飲品(1杯約240毫升)，而6至11歲兒童則需6至8杯。家長可根據天氣和活動量，為幼兒補充額外水分。清水是最佳之選，家長外出時宜攜帶水樽，以便幼兒隨時飲用。

雖然排汗會消耗電解質(如鉀質、鈉質)，但一般情況下毋須透過飲用運動飲品來補充。再者，這些運動飲品通常含有添加糖，過量攝取會增加蛀牙和肥胖的風險，因此不建議幼兒飲用。