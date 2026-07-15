炎夏外出 幼兒適合飲用運動飲品？

在炎熱夏季，幼兒透過排汗幫助身體降溫。因此，外出時必須確保他們補充足夠水分，預防中暑。一般而言，2至5歲幼兒每天應至少喝4至5杯流質飲品(1杯約240毫升)，而6至11歲兒童則需6至8杯。家長可根據天氣和活動量，為幼兒補充額外水分。清水是最佳之選，家長外出時宜攜帶水樽，以便幼兒隨時飲用。
雖然排汗會消耗電解質(如鉀質、鈉質)，但一般情況下毋須透過飲用運動飲品來補充。再者，這些運動飲品通常含有添加糖，過量攝取會增加蛀牙和肥胖的風險，因此不建議幼兒飲用。
除了清水外，家長可準備不須冷藏的健康預先包裝飲品，如低脂牛奶、加鈣低糖豆奶、低糖燕麥奶，協助幼兒補充水分和部分電解質。選擇這些飲品時，應比較營養標籤，挑選脂肪和糖含量較低的產品，並檢視「成分」資料，避免選擇含有人造甜味劑的產品。
在餐廳用膳時，建議選擇清水、無添加糖的檸檬水或青檸水來補充水分。應避免高糖飲品(如汽水、果味飲品)，亦不宜選擇含咖啡因的飲品(如茶、檸檬茶、咖啡)或酒精類飲品，以免加速水分經泌尿系統流失。
想掌握更多幼兒健康資訊，請瀏覽以下網頁：
•「幼營喜動校園計劃」網頁 https://www.startsmart.gov.hk/tc/
• 多喝水 健康啲」海報 https://www.startsmart.gov.hk/files/pdf/drink_more_water_for_health_tc.pdf
香港營養學會與「幼營喜動校園計劃」專責小組聯合發表