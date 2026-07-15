之前和朋友食飯，有人表示近日突然失眠，整晚也覺得身體滾燙，夜間出汗十分多，醒來時衣服濕透。在中醫角度失眠有很多種可能，所以問了他近日有甚麼異常，發現原來食過羊腩煲後開始失眠。

羊肉本為助陽之物，根據《本草綱目》記載，「羊肉能暖中補虛，補中益氣，開胃健身，益腎氣，養膽明目，治虛勞寒冷，五勞七傷之效。」雖然羊肉是營養十足的補品，但亦要配合個人體質才能發揮羊肉的功效。

從中醫視角理解睡眠，屬一個陰陽交替，是陽潛入陰之中的過程。陽是人體的動力，陰代表人體的有形物質。陰氣就像一張被，如果陰氣太細、太薄或者陽氣太盛，就蓋不住陽氣，陽氣會鼓噪或在睡眠期間外露，出現入睡困難、易醒情況。相反如陰氣太厚或者陽氣太弱，就會壓住陽氣，令人難醒或醒後無精神。