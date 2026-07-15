之前和朋友食飯，有人表示近日突然失眠，整晚也覺得身體滾燙，夜間出汗十分多，醒來時衣服濕透。在中醫角度失眠有很多種可能，所以問了他近日有甚麼異常，發現原來食過羊腩煲後開始失眠。
羊肉本為助陽之物，根據《本草綱目》記載，「羊肉能暖中補虛，補中益氣，開胃健身，益腎氣，養膽明目，治虛勞寒冷，五勞七傷之效。」雖然羊肉是營養十足的補品，但亦要配合個人體質才能發揮羊肉的功效。
從中醫視角理解睡眠，屬一個陰陽交替，是陽潛入陰之中的過程。陽是人體的動力，陰代表人體的有形物質。陰氣就像一張被，如果陰氣太細、太薄或者陽氣太盛，就蓋不住陽氣，陽氣會鼓噪或在睡眠期間外露，出現入睡困難、易醒情況。相反如陰氣太厚或者陽氣太弱，就會壓住陽氣，令人難醒或醒後無精神。
這位朋友年過50，雖為文職，但工作壓力過大，時常睡眠不足，漸漸地身體出現陰虛跡象。陰虛體質，再加上過度溫補陽氣，以致身體陽盛陰衰。陰分不能好好收藏陽氣，令他入睡困難，到清晨5時熱醒。過多的陽氣變成內熱，再蒸騰身體津液，引致汗出。
我就開出數劑顆粒沖劑，主方是甘麥大棗湯以滋陰寧心，加上可重鎮安神潛陽的石決明珍珠母。一方面滋陰安神一方面平肝潛陽，陰陽共同治理，組成十分簡單，但效果不錯，吃了兩三天就已經沒有出汗，睡眠也逐漸安穩。
養生是一種學問，太多太少也不合適。時常感受身體變化，及時調整生活習慣，中庸之道方為上策。
作者為南區中醫診所暨教研中心註冊中醫師朱俊傑