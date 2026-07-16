中醫如何看待「坐骨神經痛」？

許多人都飽受從腰部、臀部延伸到腿腳的痠麻疼痛所苦，現代醫學常被歸為「坐骨神經痛」。中醫雖無此病名，但根據其症狀表現，歸屬於「痹證」的範疇，尤其與「腰腿痛」、「筋痹」等密切相關。《黃帝內經》點出關鍵：「風寒濕三氣雜至，合而為痹也。」認為這是外邪阻塞經絡，導致氣血運行不暢，不通則痛。

中醫認為本病的發生有內外兩方面因素：

1. 內因：肝腎虧虛，氣血不足

「肝主筋，腎主骨」。中年以後肝腎精氣逐漸虧虛，或長期勞累損傷，會導致筋骨失養，腰腿痠軟無力，成為發病的根本。