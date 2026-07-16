中醫如何看待「坐骨神經痛」？

許多人都飽受從腰部、臀部延伸到腿腳的痠麻疼痛所苦，現代醫學常被歸為「坐骨神經痛」。中醫雖無此病名，但根據其症狀表現，歸屬於「痹證」的範疇，尤其與「腰腿痛」、「筋痹」等密切相關。《黃帝內經》點出關鍵：「風寒濕三氣雜至，合而為痹也。」認為這是外邪阻塞經絡，導致氣血運行不暢，不通則痛。
中醫認為本病的發生有內外兩方面因素：
1. 內因：肝腎虧虛，氣血不足
「肝主筋，腎主骨」。中年以後肝腎精氣逐漸虧虛，或長期勞累損傷，會導致筋骨失養，腰腿痠軟無力，成為發病的根本。
2. 外因：外邪侵襲，氣血瘀阻
•寒濕侵襲：久居濕冷之地，或出汗後受風寒，寒濕邪氣凝滯在經脈，導致氣血循環受阻。
•濕熱下注：嗜食辛辣油膩，體內生濕化熱，濕熱邪氣向下流注到腿部經絡。
•氣滯血瘀：最常見的原因是跌撲閃挫(外傷)或長期姿勢不良，導致局部氣血瘀滯，壓迫經絡而產生劇烈的疼痛。
治療的核心原則是「通則不痛」，旨在祛除病邪，疏通經絡，並補益肝腎。除了內服藥以外，針灸是最常用的方法之一。取穴以足太陽膀胱經和足少陽膽經為主，如環跳、委中、陽陵泉、承山、崑崙等，有極佳的鎮痛舒筋效果。另外，配合推拿、拔罐，可放鬆肌肉，理筋整復，疏通氣血。
預防與日常調護貼士
1. 避邪防寒：注意腰腿部保暖，避免睡臥在濕冷之地，夏天勿讓冷風直吹腰部。
2. 勞逸適度：避免突然的爆發力或長時間維持固定姿勢(如久坐、久站)。《內經》云：「久坐傷肉，久立傷骨」，正是此理。
3. 強健筋骨：適當進行能強化核心肌群與腰腿力量的運動，如太極拳、八段錦，有助於穩定脊柱。
4. 飲食調養：肝腎虧虛者可適量食用黑色食物(如黑豆、黑芝麻)、核桃等以補益肝腎。
(以上資料只供參考，若有疑問，請諮詢註冊中醫師為宜。)
作者為香港浸會大學中醫藥學院臨床部助理講師郭偉傑