眼科醫生的工作，可以想像是外科醫生和內科醫生的混合體，一半時間在門診，另一半在手術室。隨着年資愈長，待在手術室的時間就會愈多，除了進行手術之外，亦要指導下一代醫生進行手術。

其中一個引人入勝、令我深深愛上眼科的原因，就是當手術完美進行，病人在術後翌日，就能立刻感受到視力的進步。那種立竿見影的成功感，縱使得來不易，卻至今仍一直都深深吸引着我。

當然，當我們還年輕的時候，手術技術仍然生疏，偶然會遇上一些不完美的地方，例如某些個案當中植入人工晶體不成功，因而令病人需要接受二次手術。林林總總的併發症，除了增添病人痛苦和不便之外，或多或少都會打擊了醫生的心靈。理性的我們，心知這些挫折在所難免，但發生當下以至放工回到家之後，大多數醫生都仍然會為不完美的結局而感到難過和沮喪。