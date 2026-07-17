《無疆》2026年6月號：救援工作面面觀

每當提到無國界醫生時，你是否立即聯想到一群趕赴衝突地區搶救生命的醫生？這可能是組織最接近香港人心中形象的一面，但他們所應對的危機類型，以及救援團隊的崗位，其實絕不單一。為了讓公眾更深入認識醫療人道救援工作的不同面向，無國界醫生自2008年起，每年出版兩期《無疆》期刊，向公眾介紹各類現存醫療人道危機與其應對工作，而剛剛於7月出版的一期，正以「救援工作面面觀」為主題，一改往常深入單一危機議題的取向，希望打破大眾對組織的一些既定印象，讓讀者更了解其多元的工作與成員專業背景。

無國界醫生其實同時招募來自不同領域的非醫療人員，包括司機、健康推廣員、水利衛生專家、後勤人員等。有了他們的付出，確保救援項目具備所需的物資和設備，才可令組織繼續為全球最有需要的傷病者提供援助。

最新一期的《無疆》還加入A-Z無國界醫生小知識，介紹組織工作和宗旨息息相關的英文名詞，解說背後的故事和意義。另外，《無疆》特設章節，向大眾解釋組織一直面對的種種挑戰和威脅，例如救援項目中面對的行政阻撓、安全威脅、武裝組織的針對性攻擊等，讓讀者了解前線工作的現實限制和沉痛代價。