幼兒傷風鼻塞可致窒息

在兒科門診中，傷風鼻塞最為常見，醫學上統稱為「急性上呼吸道感染」。不少家長掉以輕心，但以我的臨床經驗，嬰兒及3歲以下幼兒即使單純鼻塞流鼻水，也絕不能輕視。本港每年呼吸道感染高峰期，約三成幼兒因普通上呼吸道感染引發呼吸不順、進食困難求診，當中部分更出現血氧飽和度偏低，需要住院。

小朋友的呼吸道構造和成人截然不同，他們的鼻腔狹窄和鼻黏膜血管豐富，一旦發炎腫脹，再加上鼻涕堆積，很容易直接堵塞氣道。成人鼻塞仍可用口順暢呼吸，但幼兒主要依賴鼻腔呼吸，單純鼻水鼻塞，足以讓他們呼吸費力、急促氣喘。情況嚴重時，會直接影響肺部換氣，導致身體氧氣含量下跌。