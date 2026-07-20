幼兒傷風鼻塞可致窒息

在兒科門診中，傷風鼻塞最為常見，醫學上統稱為「急性上呼吸道感染」。不少家長掉以輕心，但以我的臨床經驗，嬰兒及3歲以下幼兒即使單純鼻塞流鼻水，也絕不能輕視。本港每年呼吸道感染高峰期，約三成幼兒因普通上呼吸道感染引發呼吸不順、進食困難求診，當中部分更出現血氧飽和度偏低，需要住院。
小朋友的呼吸道構造和成人截然不同，他們的鼻腔狹窄和鼻黏膜血管豐富，一旦發炎腫脹，再加上鼻涕堆積，很容易直接堵塞氣道。成人鼻塞仍可用口順暢呼吸，但幼兒主要依賴鼻腔呼吸，單純鼻水鼻塞，足以讓他們呼吸費力、急促氣喘。情況嚴重時，會直接影響肺部換氣，導致身體氧氣含量下跌。
家長必須掌握關鍵觀察指標。如果發現孩子因鼻塞出現飲奶吃力、頻頻停頓、進食量大幅減少，或是夜間睡眠翻來覆去、難以入睡、頻繁憋醒，即代表鼻塞已影響正常生理機能，建議盡快求診，切勿拖延。
在門診診治中，我們會先為孩子檢測血氧、聽診肺部，排除氣管、支氣管、肺部等下呼吸道感染，以及鼻腔結構異常等問題。若確定為單純病毒性上呼吸道感染，醫生會按年齡及體重，處方口服抗組織胺與通鼻塞藥物。與此同時，大量生理鹽水沖洗鼻腔是非常重要的輔助治療，有效沖走黏稠鼻涕、紓緩鼻黏膜腫脹。
我們經常提醒家長，這些治療方式是相輔相成，並非任選其一。部分家長偏愛只使用生理鹽水等「天然方法」，拒絕用藥，反而會延緩康復進度。
最後呼籲各位家長，兒童傷風鼻塞看似輕微，卻暗藏健康風險，切勿諱疾忌醫。