King Sir戲劇生命教育

鍾景輝先生——我們永遠的King Sir，一個多月前安詳辭世。在家人、治喪委員會與毋忘愛殯儀團隊的共同努力下，一場莊嚴而令人懷念的喪禮，已圓滿謝幕。
King Sir是戲劇教育的開拓者，其個人成就毋庸置疑。然而，最讓我敬佩的是，他敢於倡議以粵語演出荒誕劇與百老匯音樂劇，為本地舞台開拓無限可能。他執導的《夢斷城西》，以及聲演的《尋找他鄉的故事》，更成為跨世代港人的集體回憶。
King Sir深信，舞台與教育可以交融，共同塑造有血有肉的生命。他常言，人生的意義在於「在有限的生命裏，不斷幫助他人、成就他人」；唯有真誠地演繹自己，才能真正感動人心。他亦極力主張，戲劇教育應廣泛融入本地教育體系，涵養每一代大、中、小學的年輕人。
上月，我有幸以校友身分回到海壩街官立小學，參與「傑出畢業生選舉」。活動中，兩位小學生的表現，讓我深切體會到戲劇教育的影響力。他們均受過校內戲劇及舞台訓練，雖然學業成績並非最頂尖，獎項亦不算最多，卻對社會有獨到的見解，令我毫不猶豫地投下支持的一票。
當大多數同學都認為，香港首位女太空人最令人刻骨銘心；一位持續參與戲劇班的女生卻表示，宏福苑事件中，救護人員與爭取公義、公正、公平的災民，才最讓她揪心與關注。她話語間流露出的同理心，深深觸動了我，淚水不禁在眼眶中打轉。
另一位同學是新來港的孩子，努力融入社會，學習英語，結交新朋友。從昔日的羞澀內斂，到如今如展翅天鳥，自信地探索世界，這份轉變得來不易。校長與另一位老師不約而同地提到，她能在短短3年間，於校園生活與學習中不斷提升、突破自我，亦是戲劇學習所帶來的成果。
King Sir春風化雨，培育無數演藝菁英；眼見本地教育界已有不少學校將戲劇教育融入校園，他定當深感欣慰。
而我，亦要學習King Sir那份不懈堅持的精神，繼續在社區，以及兩間大學的醫學院、公共衛生學院和各大護士學校，推動生死教育，勇於打破固有框架，助新生代醫護人員更從容地回應社會對「好生好死」的期盼。