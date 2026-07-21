King Sir戲劇生命教育

鍾景輝先生——我們永遠的King Sir，一個多月前安詳辭世。在家人、治喪委員會與毋忘愛殯儀團隊的共同努力下，一場莊嚴而令人懷念的喪禮，已圓滿謝幕。

King Sir是戲劇教育的開拓者，其個人成就毋庸置疑。然而，最讓我敬佩的是，他敢於倡議以粵語演出荒誕劇與百老匯音樂劇，為本地舞台開拓無限可能。他執導的《夢斷城西》，以及聲演的《尋找他鄉的故事》，更成為跨世代港人的集體回憶。

King Sir深信，舞台與教育可以交融，共同塑造有血有肉的生命。他常言，人生的意義在於「在有限的生命裏，不斷幫助他人、成就他人」；唯有真誠地演繹自己，才能真正感動人心。他亦極力主張，戲劇教育應廣泛融入本地教育體系，涵養每一代大、中、小學的年輕人。