人工智能正在改變精準診斷

人工智能(AI)已迅速融入日常生活，驅動著從線上搜尋引擎到虛擬助理等各式技術。如今，它也開始改變醫療服務領域。AI日益增長的影響力，體現在監管機構批准的AI醫療器材數量上。根據美國食品及藥物管理局(FDA)與中國國家藥品監督管理局(NMPA)的最新統計數據，兩地分別批准了超過1,000項及150項AI醫療器材投入臨床應用。醫學影像領域正處於這場變革的前沿，絕大多數獲批的AI醫療器材皆是為放射學應用所設計。 目前已開發出多種AI模型，協助臨床醫生解讀醫學影像、識別可疑異常、量化病變，並評估患病風險。其中許多創新技術已超越實驗室階段，成功應用於臨床實務，展現其在支援精準診斷方面的價值。

監管機構已批准多款能分析廣泛影像模態的AI系統，包括胸部X光檢查、乳房X光造影及血管造影。這些系統透過大量醫學影像及放射科專家的標註進行訓練，藉此識別影像模式以提供診斷。研究顯示，當AI系統與放射科醫生協作時，可將漏診率降低超過10%，凸顯其提升診斷準確性與改善病人護理的潛力。 基於這些優勢，診斷用AI系統在臨床實踐中的採用率已迅速增長。一項針對美國67家醫療體系的調查顯示，其中41家機構已將診斷型AI系統整合至臨床工作流程中。內地醫院也正積極導入AI系統，以提升診斷效率並改善病人護理。

然而，必須注意的是，AI系統仍存在局限。大多數系統是基於精心整理的數據集進行訓練，可能無法完全涵蓋現實世界中病人、影像檢查方案及掃描設備的多樣性。此外，AI系統的決策過程仍難以解讀，使得了解錯誤結果的原因變得困難。因此，放射科醫生的監督仍不可或缺。 為確保AI在醫療領域的安全與有效應用，須進行進一步研究以提升透明度，並須透過大型前瞻性臨床試驗來評估AI系統的可靠性與臨床效益。 作者為港大醫學院臨床醫學學院放射診斷學系助理教授李豪淵教授