與孩子一起成就彼此健康

上星期在專欄中，我分享了擔任太古小學健康顧問的體會，以及學校如何把孩子的「心、社、靈、身」健康放在教育的核心。今個星期，我想談談孩子也可以成為健康文化的推動者。

很多人以為，孩子需要大人不斷提醒、教導和保護。但我相信，只要營造適合的環境，孩子不只會照顧自己，更會隨著成長，學會關心身邊的人，甚至一起建立健康的生活習慣。

記得醫護行者的營養師Ruby跟我分享幼稚園親子烹飪班的設計時，特意預備了平日未必受孩子歡迎、但營養豐富的三色豆和菇類。令人欣慰的是，只要有孩子願意先嘗試，其他同學便會跟著把這些食材吃清光。改變偏食習慣，除了靠大人的教導，也要朋輩之間的帶動和鼓勵。