與孩子一起成就彼此健康

上星期在專欄中，我分享了擔任太古小學健康顧問的體會，以及學校如何把孩子的「心、社、靈、身」健康放在教育的核心。今個星期，我想談談孩子也可以成為健康文化的推動者。
很多人以為，孩子需要大人不斷提醒、教導和保護。但我相信，只要營造適合的環境，孩子不只會照顧自己，更會隨著成長，學會關心身邊的人，甚至一起建立健康的生活習慣。
記得醫護行者的營養師Ruby跟我分享幼稚園親子烹飪班的設計時，特意預備了平日未必受孩子歡迎、但營養豐富的三色豆和菇類。令人欣慰的是，只要有孩子願意先嘗試，其他同學便會跟著把這些食材吃清光。改變偏食習慣，除了靠大人的教導，也要朋輩之間的帶動和鼓勵。
到了小學階段，孩子更可以把健康理念化作行動。我早前在專欄分享與中華傳道會許大同學校的同學討論零食「辣條」，孩子們不但大呼「花錢買到唔健康，證明自己好戇居」，後來在學校麥主任支持下，主動自編自導自演《辣條 vs 香蕉》話劇，推動健康行為改變；校方也接受醫護行者提議，讓學生參與籌辦健康日。
現時健康校園依循某些特定模式去展現。我更加相信，每個孩子都有能力成為改變的起點。當健康不只是紙上談兵，而是孩子每天的選擇、彼此的提醒和共同的實踐，健康校園便會自然形成。這也是醫護行者一直相信，並努力與學校同行實踐的方向。
醫護行者期待與更多學校攜手，讓健康成為大家共同珍惜的價值，並由學校開始，關顧教職員，走進每一個學生的家庭，以學校作為重要的連結點，促進基層醫療扎根社區。