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健康
出版：2026-Aug-05 04:00
更新：2026-Aug-05 04:00
醫ZONE: 香港營養學會

親子健康甜品食譜

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蛋糕、雪條、糖水等甜品往往屬高脂或高糖。幼兒若攝取過量，容易導致肥胖，並增加日後患上糖尿病、高血壓、高膽固醇及心臟病等慢性疾病的風險。想吃美味又健康的甜品？一起參考以下「幼『營』小食食譜」，與幼兒用新鮮水果製作營養豐富的甜品吧！

彩色繽紛水果籃

•水果色彩繽紛又含豐富的維生素(如ß-胡蘿蔔素、維生素B群、維生素C)、礦物質(如鉀質)、膳食纖維和水分，有助幼兒健康成長。

•把水果切成不同形狀，拼砌成賣相吸引的小花籃，既美觀又能增加幼兒吃水果的興趣。

美味果撻

•以甜美的士多啤梨、藍莓和奇異果製作，毋須額外加糖。

•以全麥方包取代牛油撻皮，既減少飽和脂肪又可增加維生素B群和膳食纖維。

•以低脂純味乳酪取代忌廉，既減少飽和脂肪又能補充蛋白質和鈣質。

香橙小姐

•用鮮榨橙汁和魚膠片取代高糖啫喱粉，味道清新又健康。

•加入士多啤梨和藍莓粒，既提升啫喱的甜味又可增加膳食纖維。

青蛙能量棒

•用熟透的香蕉和芒果製作雪條，毋須額外加糖。

•加入菠菜，補充多種維生素(如維生素E、K)和礦物質(如鈣質、鎂質、鐵質)。

這些食譜步驟簡單，家長可以與幼兒一起製作，讓他們享受美食的同時，認識健康食材，從小培養良好的飲食習慣。

想掌握更多幼兒健康資訊和參考健康食譜，請瀏覽以下網頁：

•「幼營喜動校園計劃」網頁 https://www.startsmart.gov.hk/tc/

•「幼『營』小食食譜」短片 https://www.chp.gov.hk/tc/r/1587

•「幼營食譜分享」專區 https://www.chp.gov.hk/tc/r/341

香港營養學會與「幼營喜動校園計劃」專責小組聯合發表

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