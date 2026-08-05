蛋糕、雪條、糖水等甜品往往屬高脂或高糖。幼兒若攝取過量，容易導致肥胖，並增加日後患上糖尿病、高血壓、高膽固醇及心臟病等慢性疾病的風險。想吃美味又健康的甜品？一起參考以下「幼『營』小食食譜」，與幼兒用新鮮水果製作營養豐富的甜品吧！
彩色繽紛水果籃
•水果色彩繽紛又含豐富的維生素(如ß-胡蘿蔔素、維生素B群、維生素C)、礦物質(如鉀質)、膳食纖維和水分，有助幼兒健康成長。
•把水果切成不同形狀，拼砌成賣相吸引的小花籃，既美觀又能增加幼兒吃水果的興趣。
美味果撻
•以甜美的士多啤梨、藍莓和奇異果製作，毋須額外加糖。
•以全麥方包取代牛油撻皮，既減少飽和脂肪又可增加維生素B群和膳食纖維。
•以低脂純味乳酪取代忌廉，既減少飽和脂肪又能補充蛋白質和鈣質。
香橙小姐
•用鮮榨橙汁和魚膠片取代高糖啫喱粉，味道清新又健康。
•加入士多啤梨和藍莓粒，既提升啫喱的甜味又可增加膳食纖維。
青蛙能量棒
•用熟透的香蕉和芒果製作雪條，毋須額外加糖。
•加入菠菜，補充多種維生素(如維生素E、K)和礦物質(如鈣質、鎂質、鐵質)。
這些食譜步驟簡單，家長可以與幼兒一起製作，讓他們享受美食的同時，認識健康食材，從小培養良好的飲食習慣。
想掌握更多幼兒健康資訊和參考健康食譜，請瀏覽以下網頁：
•「幼營喜動校園計劃」網頁 https://www.startsmart.gov.hk/tc/
•「幼『營』小食食譜」短片 https://www.chp.gov.hk/tc/r/1587
•「幼營食譜分享」專區 https://www.chp.gov.hk/tc/r/341
香港營養學會與「幼營喜動校園計劃」專責小組聯合發表