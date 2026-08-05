蛋糕、雪條、糖水等甜品往往屬高脂或高糖。幼兒若攝取過量，容易導致肥胖，並增加日後患上糖尿病、高血壓、高膽固醇及心臟病等慢性疾病的風險。想吃美味又健康的甜品？一起參考以下「幼『營』小食食譜」，與幼兒用新鮮水果製作營養豐富的甜品吧！

彩色繽紛水果籃

•水果色彩繽紛又含豐富的維生素(如ß-胡蘿蔔素、維生素B群、維生素C)、礦物質(如鉀質)、膳食纖維和水分，有助幼兒健康成長。

•把水果切成不同形狀，拼砌成賣相吸引的小花籃，既美觀又能增加幼兒吃水果的興趣。