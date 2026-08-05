「超慢跑」的城市新運動

在講求效率的都市生活中，很多人一提到跑步，先想到的卻是喘、累與難以堅持。近年興起的「超慢跑」(slow jogging)提出相反觀念：跑得慢一點、輕鬆一點，反而更有機會把運動變成習慣，穩定累積健康與體能。它的核心很簡單，就是以「微笑、不喘」的節奏前進，讓身體願意長久配合，累積運動效益。

對不少人而言，跑步最大的門檻不是沒有時間，也不是缺少場地，而是心理壓力：怕速度不夠快、怕氣喘、怕膝蓋受傷。超慢跑正好拆解這些顧慮。它不強調「愈痛苦愈有效」，而是重視能否自然融入日常。無論在屋苑平台、公園小徑，甚至家中走廊原地慢跑，只要節奏合適，一樣能達到運動效果。