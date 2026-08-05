「超慢跑」的城市新運動

在講求效率的都市生活中，很多人一提到跑步，先想到的卻是喘、累與難以堅持。近年興起的「超慢跑」(slow jogging)提出相反觀念：跑得慢一點、輕鬆一點，反而更有機會把運動變成習慣，穩定累積健康與體能。它的核心很簡單，就是以「微笑、不喘」的節奏前進，讓身體願意長久配合，累積運動效益。
對不少人而言，跑步最大的門檻不是沒有時間，也不是缺少場地，而是心理壓力：怕速度不夠快、怕氣喘、怕膝蓋受傷。超慢跑正好拆解這些顧慮。它不強調「愈痛苦愈有效」，而是重視能否自然融入日常。無論在屋苑平台、公園小徑，甚至家中走廊原地慢跑，只要節奏合適，一樣能達到運動效果。
實踐時可記住四個核心原則：
•保持「微笑節奏」(Niko Niko Pace)，以能聊天、能哼歌的強度進行；
•高步頻、小步幅，減少關節衝擊；
•以前腳掌先落地，再讓腳跟輕觸地面，善用阿基里斯腱的天然彈性吸震，對膝蓋更友善。
•軀幹挺直、肩膀放鬆、視線向前，令呼吸與平衡更穩定。
對忙碌的香港人來說，超慢跑最大價值正在於「門檻低、易開始、易堅持」。比起偶爾咬牙拚命一次，每天輕鬆跑十幾二十分鐘，更可能成為真正做得到、也做得久的健康投資。當跑步不再令人皺眉，健康就更容易留在生活裡。從今天起，慢慢跑，也能穩穩變好。
作者為嶺南大學伍絜宜跨學科學院助理教授(教學)、運動教練學及盛事管理課程主任、中國香港運動醫學及科學學會會長莫鑑明博士