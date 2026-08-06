大肚腩是指人體脂肪大量堆積在腹部和腰圍的一種狀態，和高血脂、高血壓、糖尿病、心臟病、脂肪肝、中風等有密切關係。

形成大肚腩的原因和飲食、運動等有關。因此，消除大肚腩第一步是改變認知，明白自己大肚腩的具體原因，認識到消除肚腩的重要，再選擇適合自己的方法。

中醫認為大肚腩和痰濕有關，牽涉到多個臟器經絡。調理時應該辨證分析，綜合考慮。改善大肚腩有很多方法，推拿療法是一種幾乎人人都可以接受的方法。

推拿時會針對腹部、腰部和大腿上面的肝膽經、脾胃經、膀胱經、帶脈、任脈等採用推法、拿法、滾法、點穴法、按摩法等多種手法並用，從而改善大肚腩。