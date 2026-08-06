大肚腩是指人體脂肪大量堆積在腹部和腰圍的一種狀態，和高血脂、高血壓、糖尿病、心臟病、脂肪肝、中風等有密切關係。
形成大肚腩的原因和飲食、運動等有關。因此，消除大肚腩第一步是改變認知，明白自己大肚腩的具體原因，認識到消除肚腩的重要，再選擇適合自己的方法。
中醫認為大肚腩和痰濕有關，牽涉到多個臟器經絡。調理時應該辨證分析，綜合考慮。改善大肚腩有很多方法，推拿療法是一種幾乎人人都可以接受的方法。
推拿時會針對腹部、腰部和大腿上面的肝膽經、脾胃經、膀胱經、帶脈、任脈等採用推法、拿法、滾法、點穴法、按摩法等多種手法並用，從而改善大肚腩。
具體來說，推拿膽經可以使體內氣機運轉開合恢復良好狀態，從而使體內氣血陰陽恢復正常運行。肝臟掌管人體氣血與情緒調節，推拿肝經可以調節情緒，改善消化不良，消除水腫。
脾臟主管體內水濕代謝，是痰濕產生的源泉，是形成大肚腩的重要原因。推拿脾胃經可以使水濕無法產生，消化吸收恢復正常狀態。
推拿膀胱經可以調節體內水液運行，排濕消腫。
帶脈是環繞腰腹的一條經脈，推拿帶脈可以消除腰腹部脂肪，治療婦科疾病，改善便秘等。
推拿任脈有助調理脾胃消化吸收，培補元氣，扶正固本，強身健體。
(以上資料只供參考，若有疑問，請諮詢註冊中醫師為宜。)
作者為香港浸會大學中醫藥學院中醫臨床副教授周忠亮