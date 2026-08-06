愈來愈多證據顯示，限制蛋白質飲食以及特定必需胺基酸(尤其是甲硫胺酸、異白胺酸、纈胺酸)的限制，能促進代謝健康、延長健康壽命(healthspan)與壽命(lifespan)。
9個月前，從《蛋白質爭議從會否傷腎說起》到《邊際飲食：增肌與防癌的取捨》，我在本欄一口氣寫了6篇有關高蛋白質飲食的文章，結論是：「蛋白質攝取配合阻力訓練，有顯著增肌增力效果。蛋白質攝取的劑量效應，卻受邊際效應遞減約束，每天攝取每公斤體重達1.6克的蛋白質後，平均來說再增加攝取對增肌增力似乎沒有明顯作用……致癌的風險，在人類身上仍未明顯確立。」9個月後，一項名為《The hallmarks of protein and amino acid restriction in aging and longevity》的最新文章指出：Despite widespread recommendations for higher protein intake during aging, increasing evidence suggests that dietary protein restriction (PR) promotes metabolic health, healthspan, and lifespan across diverse organisms.
限制蛋白質飲食才健康長壽？機制研究發現，透過相互連結的機制(以FGF23、GCN2、mTORC1為核心節點)對抗多個老化標誌，限制個別胺基酸(特別是甲硫胺酸、異白胺酸和纈胺酸)能複製限制蛋白質的多種益處，突顯飲食中特定胺基酸組成是老化的關鍵決定因素。換句話，正如脂肪或碳水化合物中有對健康造成不同影響的成分，蛋白質中不同胺基酸對代謝健康以至健康壽命亦有不同效果。