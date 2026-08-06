限制蛋白質飲食才健康長壽？

愈來愈多證據顯示，限制蛋白質飲食以及特定必需胺基酸(尤其是甲硫胺酸、異白胺酸、纈胺酸)的限制，能促進代謝健康、延長健康壽命(healthspan)與壽命(lifespan)。

9個月前，從《蛋白質爭議從會否傷腎說起》到《邊際飲食：增肌與防癌的取捨》，我在本欄一口氣寫了6篇有關高蛋白質飲食的文章，結論是：「蛋白質攝取配合阻力訓練，有顯著增肌增力效果。蛋白質攝取的劑量效應，卻受邊際效應遞減約束，每天攝取每公斤體重達1.6克的蛋白質後，平均來說再增加攝取對增肌增力似乎沒有明顯作用……致癌的風險，在人類身上仍未明顯確立。」9個月後，一項名為《The hallmarks of protein and amino acid restriction in aging and longevity》的最新文章指出：Despite widespread recommendations for higher protein intake during aging, increasing evidence suggests that dietary protein restriction (PR) promotes metabolic health, healthspan, and lifespan across diverse organisms.