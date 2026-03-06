——以AI賦能，重構智慧家寬新體驗 西班牙巴塞羅那2026年3月6日 /美通社/ -- MWC 2026 巴塞羅那期間，華為成功舉辦「AI Reshapes ISPs，領航2H/2B全域增長」論壇。活動期間，華為發布Next Generation FAN（Fixed Access Network）解決方案，以AI+全光雙引擎為全球互聯網服務提供商（ISP）打造智能時代核心網絡能力，拓展商業增長新空間。 華為副總裁、ISP與傳媒軍團CEO岳坤在開場致辭中表示：「2025 年，AI 已從概念走向規模應用，全面重塑 ISP 行業：對內，AI 提升網絡自治與運營效率；對外，AI 賦能B2B 增值服務，獲得更好收益。呼吁ISP 抓住 AI 機遇，戰略布局、果斷行動，搶占 AI 時代新增長。」

AI+全光家寬：打造下一代智慧家庭 數智化時代，家庭智能場景日益豐富，雲游戲、8K 超高清、遠程會議等應用對家庭寬帶的速率、穩定性與運維效率提出更高要求。為此，華為發布Next Generation FAN解決方案，以AI為核心，基於「端—邊—雲」協同架構，構建「智能調度、智能連接、智能業務、智能運維」等全場景服務體系，以用戶體驗升級為抓手，助力ISP挖掘商業增長新潛力。 在家庭端，通過OptiXstar EG系列ONT產品打造三大智能服務，全面提升用網體驗： 智能連接：支持多頻段智能切換，搭載 Wi‑Fi 7 2000+Mbps 超高速率，全屋覆蓋無死角，流暢支撐雲游戲、8K 超高清等高帶寬業務； 智能業務：Wi‑Fi 融合 AI 智能算法，精准識別室內狀況，守護家庭安全； 智能運維：具備故障自診斷、自優化能力，自動排查並修復問題，讓用網更省心高效。

在家庭業務感知層面，MA5800T系列OLT產品支持AI智能流量調度，為各類智能業務開通專屬網絡通道，實現差異化 SLA 分級保障，穩定支撐 AI 康養、智能娛樂、遠程會議等多元化場景應用。 整體方案以AI驅動家庭智能業務全場景體驗升級，助力 ISP 打造差異化市場競爭力，提升用戶粘性與商業價值。 擁抱AI浪潮：智啟ISP數智新未來 當前，AI與通信網絡深度融合已成為行業創新發展的核心引擎，家庭寬帶與企業網絡智能化轉型進入關鍵階段。 華為 ICT Marketing 與解決方案銷售部 CTO黃大川指出：「AI正重塑ISP行業格局，驅動家庭與企業雙賽道業務增長。2030年AI終端將全面普及，憑借其多模態能力助力企業降本增效，同時搭載智韌網絡顯著提升運維效率與用戶體驗。華為推出面向AI時代的ISP網絡架構，依托SRv6（基於IPv6的分段路由）、OXC（光交叉連接）等技術，深度融合AI雲DC、光接入與IP承載能力，賦能家庭康養、全屋智能、智能運維等場景，助力客戶實現業務智能化躍遷。」

作為全球領先的ICT（信息與通信）基礎設施和智能終端提供商，華為已為120多個國家和地區的8000多個ISP客戶提供領先的產品、解決方案和服務。未來，華為將持續深耕 AI與網絡融合創新，與全球客戶及伙伴並肩同行，加速家庭寬帶與企業網絡的智能化升級，讓普惠AI真正連接每一個家庭、賦能每一個行業，攜手共築智能新紀元的數字根基。 更多華為 ISP 數智化解決方案，敬請查閱：

https://e.huawei.com/cn/industries/isp-and-media/isp View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/next-generation-fan-302706536.html SOURCE 華為