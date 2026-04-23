精准低音與極致舒適，助力專業錄音與監聽

香港 - 2026年4月23日 - Sennheiser正式推出旗下高端封閉式耳機HD 480 PRO，專為錄音室及現場環境打造。該款耳機擁有精益求精的精准設計，能夠為從事錄音、錄製或監聽工作的音頻專業人士提供緊湊且精准的低頻重現和無與倫比的舒適感，解決了封閉式耳機最常被詬病的兩大難題，無論是在錄音室、現場音頻環境還是移動辦公中，HD 480 PRO均表現出色。



Sennheiser推出HD 480 PRO封閉式耳機

突破封閉式耳機的表現瓶頸

封閉式耳機通常很難實現良好的低頻還原。「這正是HD 480 PRO的優勢所在。與其他封閉式耳機相比，HD 480 PRO的低音更緊湊，低頻表現極其精准且真實，」Sennheiser音樂行業品類市場經理Jimmy R. Landry評價道。



「當耳機成為工作工具時，舒適性極其重要，」Sennheiser專業耳機高級產品經理Gunnar Dirks補充道，「工程師們在錄音室裡常常連續工作數小時，他們需要一副重量輕且符合人體工學設計的耳機來保持專注和集中。HD 480 PRO消除了壓力點，能夠精准且舒適地貼合各種頭型，即使戴著眼鏡也同樣舒適。」



專為專業音頻工作打造

無論是在錄音室由製作人、混音師、音樂人、錄音工程師和創作者使用，還是在現場由FoH工程師和監聽工程師使用，亦或是在移動工作中使用，HD 480 PRO都是監聽、製作和錄音的理想選擇，同時也適用於混音，這使HD 480 PRO成為Sennheiser迄今為止功能最全面的專業耳機。其絕對的精准度、無染色的頻率回應以及真實的低頻表現，確保音頻作品在家庭音響、汽車音響和擴聲系統等各種聆聽環境中都能可靠還原。



「知道自己聽到的聲音是可靠的，這一點非常重要。這正是HD 480 PRO所能為你帶來的體驗。」——製作人Jim Kaufman



「當我在錄音室外用耳機進行混音時，擁有一副可信賴的耳機至關重要。HD 480 PRO在封閉式耳機中提供了如此高的品質和精准度，令人驚歎。」——混音工程師Will Brierre



「作為製作人，我們必須盡可能地聽到最佳聲音，每一個細節都很重要。佩戴HD 480 PRO時，你會沉浸在聲音之中，絲毫不會被外界所干擾。」——藝術家兼製作人Young Chencs



「剛戴上就能感受到耳墊超級柔軟。然後是聲音的立體感，音樂仿佛擁有了深度和空間感。有兩點立馬就凸顯出來：聲音的空間品質讓你更容易辨別混音中各個元素的位置；而在錄音時，我能聽到自己的聲音真實清晰且富有層次感，這讓唱歌感覺更自然、輕鬆。」——歌手兼作曲家Nao Yoshioka



「唯有真實」

為了讓用戶能夠將注意力完全集中在音頻上，捕捉每一個細節，HD 480 PRO採用了多級被動式隔音結構，同時配備了柔軟且帶有眼鏡腿凹槽的舒適耳墊，確保緊密貼合，這對於良好的音頻還原至關重要。一系列設計措施統稱為「振動衰減系統」，有效消除不必要的振動、反射和失真，從而保持信號的清晰度。HD 480 PRO採用超輕量音圈，確保高度真實與動態的聲音還原。



舒適、精准貼合與噪音隔離的專利技術

與其同系列的開放式耳機HD 490 PRO一樣，HD 480 PRO也採用了多項Sennheiser專利技術。

特殊軸心幾何設計：機械結構設計確保耳機能夠根據佩戴者的頭型實現最佳貼合度，無論用戶頭型如何，都能保持均勻的接觸壓力。所有用戶的聽感體驗都能保持一致。

眼鏡舒適區設計：耳墊在眼鏡腿位置採用柔軟區設計，不會壓迫眼鏡腿，同時能夠保證良好的密封性與極高的舒適度。

阻隔線纜傳導噪音：耳罩附近的連接線纜設有彈簧線圈部分，為HD 480 PRO有效隔離來自線纜的結構傳導噪音或操作噪音，如線纜碰撞到桌子時產生的噪音。



滿足日常專業使用需求

為適應不同使用環境，HD 480 PRO的可拆卸線纜在耳機的左右兩側都可連接。這種靈活的佈線方式能有效避免線纜干擾，舉例來說，非常適合獨奏樂器錄音。為了能確保無障礙辨識，左右耳罩還設有盲文標識。HD 480 PRO由Sennheiser經驗豐富的專業開發團隊打造，設計堅固耐用，能夠長期穩定輸出高品質音效。



HD 490 PRO或HD 480 PRO——如何選擇？

開放式的HD 490 PRO和封閉式的HD 480 PRO都是Sennheiser 400系列中專為專業音頻打造的頂級耳機。那麼，它們分別最適合哪些使用場景呢？



「我們的開發團隊一直在努力使封閉式的HD 480 PRO的聲音表現盡可能地接近開放式的HD 490 PRO。選擇哪一款，主要取決於您的工作方式，」Gunnar Dirks解釋道，「開放式的HD 490 PRO非常適合在安靜環境下進行混音工作，而我更推薦在需要隔音的場合使用封閉式的HD 480 PRO，例如在房間內錄製人聲時、在監聽或用作FoH參考時，或者當您和他人共處一室工作時。」



HD 480 PRO的建議零售價為港幣3150元。該型號配備錄音用耳墊和3米彈簧線纜，附帶便攜袋。HD 480 PRO Plus版本則配備旅行盒，建議零售價為港幣3450元。



HD 480 PRO技術參數

聲學原理：封閉式

耳機佩戴方式：罩耳式

驅動單元原理：動圈式

驅動單元直徑：38mm

頻率回應：3Hz – 28,700Hz（-10dB）

靈敏度：107dB SPL（1kHz，1Vrms）；98dB（1kHz，1mW）

最大聲壓級：130dB（1kHz，5% THD）

總諧波失真：<0.5%（1kHz，100dB SPL）

阻抗：130Ω（1kHz）

功率額定值：300mW（依據IEC 60268，100小時雜訊測試）

溫度範圍：工作時為0°C – +50°C；存儲時為-25°C – +70°C

相對濕度：工作時為10% – 80%（無冷凝）；存儲時為10% – 90%

重量：272g（不含線纜）



可選配件

更換用錄音耳墊、替換用3米彈簧線纜、1.8米直線纜、3米直線纜、平衡線纜、替換用旅行盒、儲存盒、替換用便攜袋。





https://www.sennheiser.com