保瑞宣布收購MacroGenics CDMO業務

取得馬里蘭州生物製劑廠區及在手商業化訂單 挹注集團大分子代工服務一站式能量
香港 - 2026年5月12日 - 保瑞藥業（以下簡稱「保瑞」，台灣證券交易所股票代碼：6472、OTCQX: BORAY）今日宣布董事會通過以總交易金額1.225億美元收購自美國生物製藥公司MacroGenics (NASDAQ: MGNX) 拆分之CDMO業務，包含位於馬里蘭州洛克維爾市（下稱Rockville廠）的大分子生產廠區及在弗雷德里克(Frederick)的倉儲中心。總對價依慣例可就營運資金進行調整，另設有依未來客戶訂單情況支付的或有推薦金，以500萬美元為上限。保瑞將於交割時時與MacroGenics簽署長期CDMO服務合約。
同時，保瑞規劃於交割時將Rockville廠的營運依據集團的專業分工與泰福生技合作，以集團大分子專業分工，加速整合泰福生技聖地牙哥廠、保瑞CDMO業務的馬里蘭州針劑廠及此Rockville廠三位一體的戰略角色，進一步於國際間打響Bora Biologics的聲望；輔以專精於前期開發的泰福台灣竹北廠，此項投資可望大幅提升保瑞集團在全球市場的生物藥委外研發製造格局。
Rockville廠自2022年起投入CDMO業務，配備5座2,000公升及2座500公升之一次性生物反應槽(single-use bioreactors)，以及完整的品管與分析實驗室，皆已通過美國FDA與日本PMDA查核。本次交易預計將承接龐大的單株抗體在手訂單，領導Bora Biologics業務邁向成長；訂單包括量產與臨床階段的單株抗體品項以及具潛力的國際藥廠合作案。該廠現階段營收超過一半來自量產訂單。
保瑞集團董事長暨執行長盛保熙表示此項投資對強化集團的生物藥代工平台有關鍵意義，Bora Biologics的全球產能將來到20,000公升，且集團將在未來12-18個月整合內部大分子藥物活性成分(DS, Drug Substance)能量與充填製劑(DP, Drug Substance)網絡；他說：「我們將向全球生技客戶提供單一窗口之全流程服務，更有效率地回應打造美國供應鏈韌性的藥品市場期待；Rockville廠的團隊組成相當堅強，我們相信保瑞集團將受惠此研發與量產能量，為客戶實現更多的關鍵治療方案。」
保瑞董事會授權董事長視市場條件與監理環境完成後續安排。MacroGenics公司申報之2025年全年CDMO營收達5200萬美元。
關於保瑞藥業股份有限公司（TWSE: 6472）：
保瑞藥業股份有限公司（股票代碼：6472）成立於2007年，是一家領先的製藥服務公司，自成立伊始即秉持「為全世界健康貢獻力量」的願景與目標。保瑞以整合CDMO（委託開發與製造服務）與藥物開發銷售的「雙引擎」商業模式，協助製藥與生技合作夥伴優化產品開發流程、加速上市時程、擴大供應規模以滿足全球患者的需求。公司亦專注於美國的利基市場及罕見疾病領域，致力於透過拓展銷售通路實力提升患者的生活品質。
透過持續投資人才、生產與銷售及進入生物製劑業務領域，保瑞不斷推動業務升級與永續發展，專注高品質、高效率與可靠性，在製藥及CDMO領域樹立新標杆。
請造訪：
https://www.bora-corp.com
https://www.boracdmo.com
免責聲明：
本文件及同時發佈之相關資訊內可能含有預測性敘述。除針對已發生之事實，所有對於本公司未來營運業務、可能發生之事件及展望（包括但不限於預測、目標、估算及營運計畫）之敘述皆屬預測性敘述。預測性敘述會受不同因素及不確定性之影響，造成與實際情況有相當差異，這些因素包括但不限於價格波動、實際需求、匯率變動、市佔率、市場競爭情況、法律、金融及法規架構的改變、國際經濟暨金融市場情勢、政治風險、成本估計等，及其他本公司控制範圍以外的風險與變數。這些預測性敘述是基於現況的預測和評估，本公司不負日後更新之責任。