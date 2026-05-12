保瑞宣布收購MacroGenics CDMO業務

取得馬里蘭州生物製劑廠區及在手商業化訂單 挹注集團大分子代工服務一站式能量

香港 - 2026年5月12日 - 保瑞藥業（以下簡稱「保瑞」，台灣證券交易所股票代碼：6472、OTCQX: BORAY）今日宣布董事會通過以總交易金額1.225億美元收購自美國生物製藥公司MacroGenics (NASDAQ: MGNX) 拆分之CDMO業務，包含位於馬里蘭州洛克維爾市（下稱Rockville廠）的大分子生產廠區及在弗雷德里克(Frederick)的倉儲中心。總對價依慣例可就營運資金進行調整，另設有依未來客戶訂單情況支付的或有推薦金，以500萬美元為上限。保瑞將於交割時時與MacroGenics簽署長期CDMO服務合約。



同時，保瑞規劃於交割時將Rockville廠的營運依據集團的專業分工與泰福生技合作，以集團大分子專業分工，加速整合泰福生技聖地牙哥廠、保瑞CDMO業務的馬里蘭州針劑廠及此Rockville廠三位一體的戰略角色，進一步於國際間打響Bora Biologics的聲望；輔以專精於前期開發的泰福台灣竹北廠，此項投資可望大幅提升保瑞集團在全球市場的生物藥委外研發製造格局。



Rockville廠自2022年起投入CDMO業務，配備5座2,000公升及2座500公升之一次性生物反應槽(single-use bioreactors)，以及完整的品管與分析實驗室，皆已通過美國FDA與日本PMDA查核。本次交易預計將承接龐大的單株抗體在手訂單，領導Bora Biologics業務邁向成長；訂單包括量產與臨床階段的單株抗體品項以及具潛力的國際藥廠合作案。該廠現階段營收超過一半來自量產訂單。



保瑞集團董事長暨執行長盛保熙表示此項投資對強化集團的生物藥代工平台有關鍵意義，Bora Biologics的全球產能將來到20,000公升，且集團將在未來12-18個月整合內部大分子藥物活性成分(DS, Drug Substance)能量與充填製劑(DP, Drug Substance)網絡；他說：「我們將向全球生技客戶提供單一窗口之全流程服務，更有效率地回應打造美國供應鏈韌性的藥品市場期待；Rockville廠的團隊組成相當堅強，我們相信保瑞集團將受惠此研發與量產能量，為客戶實現更多的關鍵治療方案。」



保瑞董事會授權董事長視市場條件與監理環境完成後續安排。MacroGenics公司申報之2025年全年CDMO營收達5200萬美元。







