Mobupps 推出 ECHO AI - 自我學習機制

以色列阿什杜德2026年5月12日 /美通社/ -- 全球領先的廣告科技公司 Mobupps 今日宣佈推出 ECHO AI。這套新一代自學習機制，旨在為廣告流程各個階段帶來實時智能。 ECHO AI 解讀訊號、洞察價值、靈活應變，以最少的人手操作，實現更高效的成果。

ECHO AI 利用實時宣傳活動數據持續學習，自動找出最有效的渠道、受眾和創意，讓廣告客戶由一開始便能獲得更高的用戶終身價值，同時降低獲客成本。

ECHO AI 呈獻一套強勁的智能組合，專為革新宣傳活動成效而設。 ECHO AI 以專有行為數據為本，進行先進的受眾細分，務求定位準確無誤，並建構深具意義的用戶連繫。