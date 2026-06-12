熱門搜尋:
2026世界盃 猴痘 網上熱話 結業潮 伊波拉病毒 新店關注組 C觀點 海瑅灣I 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
商業動向
出版：2026-Jun-12 13:30
更新：2026-Jun-12 13:30
Media OutReach Newswire

平安數字銀行「晉昇儲蓄存款」無痛滾存高達港元4厘、美元6厘特高回報

分享：

12個月港元新資金飆至 2.95% 多元高息定存強勢列陣

香港 - 2026年6月12日 - 平安數字銀行為精明理財族推出「晉昇儲蓄存款」，助客戶實現「月存月高息」，同時更加碼港元新資金定存年利率至2.95厘，讓客戶能同時兼顧資金靈活調配與理想回報, 實行「賺盡活期、鎖實定存」。

「晉昇儲蓄存款」持續吸金 活期存款月存月高息

平安數字銀行「晉昇儲蓄存款」採用階梯式遞增年利率機制，客戶調入資金而無需鎖定，存款「自動波」層層晉昇，無痛滾存本金「雪球」。以港元為例，平安數字銀行個人客戶只需以8,000港元或以上的資金開立相關儲蓄計劃，首月安坐家中即穩賺1.0%年利率基本回報；放多一個月，利息立刻自動加碼至1.6%年利率；到第三個月，更可極速衝上 4.0%年利率的「高息天花板」。

此外，現時平安數字銀行個人客戶只要開立相關儲蓄計劃，並於首30日內平均結餘達8,000港元或1,000美元或以上， 100港元現金獎輕鬆落袋。

貨幣
30天年利率
下一個30
最後30
港元
1.00%
1.60%
4.00%
美元
2.00%
2.20%
6.00%
年利率根據不同貨幣每年的不同天數基準計算，並根據本行不時之決定而釐定。 ( 港元 -365 | 美元 -360 )
以上年利率僅供參考，年利率將按市場變化調整，並以交易時的年利率為準。

港元新資金定存加碼 多元高息定存大檢閱

平安數字銀行再為長線防守型資金築起逆市高息避風港。由即日起至2026年6月30日，個人客戶只需存入100港元或以上的新資金，12個月定存即可享有全新加碼、高達年利率2.95厘。

一表看清新舊資金高息回報，短中長線全面開花：


港元全新資金
港元現有資金
美元現有資金
1個月
2.40%
2.30%
3.60%
3個月
2.85%
2.85%
3.60%
6個月
2.85%
2.85%
3.70%
12個月
2.95%
2.90%
3.75%
24個月
---
2.95%
---
年利率根據不同貨幣每年的不同天數基準計算，並根據本行不時之決定而釐定（港元 -365 | 美元 -360 天）
以上年利率僅供參考，年利率將按市場變化調整，並以交易時顯示定期存款頁面的年利率為準。

上述優惠受條款及細則約束。詳情請參閱「晉昇儲蓄存款推廣」、「港元新資金定期存款優惠」條款及細則，及瀏覽平安數字銀行網站www.pingandb.com。如有查詢，請透過本行個人銀行手機應用程式內的在線客服，或致電客戶服務熱線 3762 9900 與本行聯絡。

adblk4

平安數字銀行

平安數字銀行（國際）有限公司（簡稱「平安數字銀行」、「PingAnDB」）是陸金所控股有限公司（簡稱「陸控」）（香港聯合交易所股份代號：6623；美國紐約證券交易所股份代號: LU) 的全資子公司，以及中國平安保險（集團）股份有限公司（簡稱「中國平安」）（香港聯合交易所股份代號：2318；上海證券交易所股份代號：601318）的成員公司。平安數字銀行於 2019 年 5 月獲香港金融管理局發出銀行牌照，提供個人銀行和商業銀行服務。依託平安集團科技優勢和綜合實力，平安數字銀行致力以金融科技重塑銀行體驗，為客戶帶來更順心、便捷的銀行服務，成為平安集團在港的綜合金融平台之一。

adblk5

關於作家
Media OutReach Newswire
作者簡介:

Media OutReach Newswire 是唯一一家專注於亞太與東南亞地區新聞稿發布的全球新聞通訊社，新聞稿發布網絡覆蓋26個國家。擁有 200,000 名記者和編輯數據資料，涵蓋 500 個新聞行業種類、70,000 個媒體機構，以及全球 1,500 個網絡新聞媒體合作伙伴，遍及亞太地區、東南亞、美國和加拿大、中東、非洲、歐洲和英國、拉丁美洲。

追蹤
查看此作家更多文章
dadblk6 madblk6

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務