平安數字銀行「晉昇儲蓄存款」無痛滾存高達港元4厘、美元6厘特高回報

12個月港元新資金飆至 2.95% 多元高息定存強勢列陣

香港 - 2026年6月12日 - 平安數字銀行為精明理財族推出「晉昇儲蓄存款」，助客戶實現「月存月高息」，同時更加碼港元新資金定存年利率至2.95厘，讓客戶能同時兼顧資金靈活調配與理想回報, 實行「賺盡活期、鎖實定存」。



「晉昇儲蓄存款」持續吸金 活期存款月存月高息



平安數字銀行「晉昇儲蓄存款」採用階梯式遞增年利率機制，客戶調入資金而無需鎖定，存款「自動波」層層晉昇，無痛滾存本金「雪球」。以港元為例，平安數字銀行個人客戶只需以8,000港元或以上的資金開立相關儲蓄計劃，首月安坐家中即穩賺1.0%年利率基本回報；放多一個月，利息立刻自動加碼至1.6%年利率；到第三個月，更可極速衝上 4.0%年利率的「高息天花板」。



此外，現時平安數字銀行個人客戶只要開立相關儲蓄計劃，並於首30日內平均結餘達8,000港元或1,000美元或以上， 100港元現金獎輕鬆落袋。





貨幣

首30天年利率

下一個30天

最後30天

港元

1.00%

1.60%

4.00%

美元

2.00%

2.20%

6.00%





港元全新資金

港元現有資金

美元現有資金

1個月

2.40%

2.30%

3.60%

3個月

2.85%

2.85%

3.60%

6個月

2.85%

2.85%

3.70%

12個月

2.95%

2.90%

3.75%

24個月

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2.95%

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平安數字銀行再為長線防守型資金築起逆市高息避風港。由即日起至2026年6月30日，個人客戶只需存入100港元或以上的新資金，12個月定存即可享有全新加碼、高達年利率2.95厘。一表看清新舊資金高息回報，短中長線全面開花：上述優惠受條款及細則約束。詳情請參閱「晉昇儲蓄存款推廣」、「港元新資金定期存款優惠」條款及細則，及瀏覽平安數字銀行網站www.pingandb.com。如有查詢，請透過本行個人銀行手機應用程式內的在線客服，或致電客戶服務熱線 3762 9900 與本行聯絡。