溫網聯同 IBM 推出球迷 AI 全新體驗及數碼平台升級

香港2026年6月24日 /美通社/ -- 全英草地網球會（All England Lawn Tennis Club）與 IBM 聯合公布，為 2026 年溫布頓網球錦標賽（此後簡稱「溫網」）推出多項全新及升級版數碼球迷功能。全套創新工具均建基 watsonx 人工智能技術，已於溫網官方手機應用程式及wimbledon.com網站正式上線。兩大平台經全面現代化重組及重新設計，賽事期間為全球數百萬網球迷帶來流暢、個人化觀賽體驗。IBM 聯同全英草地網球會結合面向球迷的創新功能與營運數碼轉型，搭建全新數碼基建，深化與新一代網球愛好者的連繫。

全新 AI 功能 以數據立體呈現賽事走勢 全新推出「Key Moments」功能，在深受歡迎的「Likelihood to Win」实时預測工具之上再作升級。系統透過 AI 整合實時及歷史數據、專業分析與賽局走勢，持續更新球員獲勝機率；「Key Moments」不單展示勝率起伏，更拆解影響賽事走向的核心分數及背後成因，為球迷提供更立體、具深度的賽事資訊。 男、女子單打全部賽事均支援「Key Moments」，與「Likelihood to Win」相輔相成，令 AI 推算邏輯更透明，助球迷清晰掌握每個扭轉局勢的轉捩點。 升級後的「Match Chat」化身 AI 觀賽助手，球迷毋須切換多個介面手動搜尋數據，只需以自然語言提問，例如「今場賽事有哪些重點？」。

「Match Chat」會參考大量實時賽況數據、戰績分析及歷史表現，即時以對話形式回應，部分內容更附上圖片及短片輔助解讀。功能建基 watsonx Orchestrate 搭建，調度多組 AI 智能体與專屬模型，並按照溫網編輯風格、網球專用術語完成專業訓練。 IBM Bob 助力新一代數碼平台全面革新 一連串球迷專屬創新功能，背後有溫網數碼平台全面現代化升級作支援。IBM 與全英草地網球會分析全球不同使用者（球迷、球員、轉播商、傳媒等）與溫網數碼生態的互動模式，重新設計使用者介面，優化數據架構，打造更順暢的操作流程及精準個人化服務。

重點升級項目包括將溫網龐大內容庫遷移至全新架構，涵蓋逾 15,000 項數碼資產，包括文章、影片、相片及相關元數據關聯。 團隊採用 AI 開發加速工具 IBM Bob，建構內容關聯知識圖譜、搭建 AI 自動化工作流程，完成整批資產遷移。以往需要 4 至 5 位 IBM 專家耗時數月的數據對應工程，今次僅一名工程師於四星期內完成，當中 15,000 項目標資產提取工序僅需 47 分鐘 ¹。 全英草地網球會市場營銷及商務總監 Usama Al-Qassab 表示：「每年我們最核心的目標，是維持頂級賽事水準，無論親臨溫布頓的現場觀眾，還是透過數碼渠道追蹤賽事的全球數億球迷，都能獲得最佳觀賽體驗。透過與 IBM 的技術合作，我們運用最新 AI 創新，為各地觀眾打造資訊豐富、互動感更強的觀賽體驗。」

IBM 市場營銷及企業傳播高級副總裁 Jonathan Adashek 指出：「我們與全英草地網球會的合作從不局限於網站及 App 提供賽果數據。全新球迷互動功能，搭配透過 watsonx 及 IBM Bob 推動的平台升級，充分示範企業如何善用 AI，既能深化用戶互動，亦能加快創新速度、大幅提升營運效率。」 IBM 與全英草地網球會合作超過 35 年，由 1995 年溫網網站面世、2009 年推出流動應用程式，到 2017 年首次引入強化 AI 方案，持續擴大賽事覆蓋範圍及觀眾參與度。根據全英草地網球會 2025 年數據，數碼平台整體用戶互動量按年上升 16%，myWIMBLEDON 登記用戶一年內增長 39%。

2026 年溫布頓網球錦標賽將於 6 月 29 日（星期一）至 7 月 12 日（星期日）舉行。球迷可透過溫網官方 App 及網站內的 IBM Slamtracker，體驗上述 AI 功能及其他獨家內容。 ¹ 備註：數據為真實測試成果，實際回應速度會受裝置系統、硬件軟件配置及網絡狀態影響，個別使用情況或有差異。 關於溫布頓 溫布頓網球錦標賽是四大滿貫歷史最悠久賽事，亦是唯一草地大滿貫賽事，由全英草地網球會營運及主辦。賽事源自 1868 年私人會員制槌球會，現已成為全球年度頂級體育盛事之一，亦是體壇極具聲譽的品牌。歡迎瀏覽www.wimbledon.com，並於各大社交平台追蹤 @wimbledon 官方帳號。

關於IBM IBM 是全球領先的混合雲、人工智能及企業服務提供商，幫助超過 175 個國家和地區的客戶，從其擁有的數據中獲取商業洞察，簡化業務流程，降低成本，並獲得行業競爭優勢。金融服務、電信和醫療健康等關鍵基礎設施領域的數千家政府和企業實體依靠 IBM 混合雲平台和紅帽 OpenShift 快速、高效、安全地實現數字化轉型。IBM 在人工智能、量子計算、行業雲解決方案和企業服務方面的突破性創新為我們的客戶提供了開放和靈活的選擇。對企業誠信、透明治理、社會責任、包容文化和服務精神的長期承諾是 IBM 業務發展的基石。瞭解更多信息，請訪問： www.ibm.com/