GSMA 推出《全球衛星監管手冊》，協助政策制定者建構面向未來的連接框架

隨著低軌道 (LEO) 衛星服務在全球不斷擴張，並逐漸與地面流動和寬頻網絡互補，該手冊為政府提供一套結構化框架，用以更新衛星監管措施，從而回應社會需要、保障消費者，並促進對新一代通訊網絡的投資。

倫敦2026年6月25日 /美通社/ -- GSMA 今日正式推出全新 《衛星監管手冊》(Satellite Regulatory Playbook) ，此實用指南旨在幫助 政策 制定者，為日新月異的衛星連接領域建構清晰一致、面向未來的政策框架。

新指南為監管機構提供務實建議 ， 旨在 建構協調且技術中立的 衛星 監管體系，以社會需要、消費者 保障 及可持續投資為優先

手冊與 Access Partnership 合作編製，聚焦新興的衛星寬頻及直接對裝置 (D2D) 服務，此類服務不經流動營運商合作，直接向最終用戶提供，惟現有監管框架在這些方面往往存在漏洞。 如涉及流動營運商，現有規例通常已足以提供適當保障。手冊提供務實指引，政策制定者可因應本國實際情況靈活應用。編寫目的在於支持技術中立的監管，並促進各市場之間監管成效更趨一致。

GSMA 強調，要建立穩健包容的數碼社會，必須依靠多種連接方式相輔相成，包括流動、固網及衛星網絡。因此，監管框架必須與時並進，貫徹始終地涵蓋所有連接服務，確保不論服務以任何形式提供，用戶均能享有同等保障和權益。