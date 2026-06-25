長期對加密貨幣持懷疑態度的 Roubini 合著白皮書，並支持 Atlas 的新型數碼儲備資產

Atlas 將於杜拜依據 VARA 所設置的框架，推出全球首個無需許可的受規管證券 USAFi 一直以來嚴厲抨擊加密貨幣的權威學者 Nouriel Roubini 博士，首度進軍數碼資產市場，攜手撰寫白皮書 ( https://usafi.to )，為 Atlas 旗下的全新數碼儲備資產 USAFi 奠定理論基礎。

)，為 Atlas 旗下的全新數碼儲備資產 USAFi 奠定理論基礎。 USAFi 定位為全球首個無需許可的受監管證券，是一種無許可限制的 ERC-20 代幣，並以一隻已在美國證券交易委員會 (SEC) 註冊、於納斯達克 (NASDAQ) 上市的交易所買賣基金 (ETF) 作為背後資產支持。

USAFi 計劃於 2026 年第三季度在杜拜虛擬資產監管局 (VARA) 的框架下推出，並依照 VARA 的《資產參考虛擬資產規則手冊》(Asset Referenced Virtual Asset Rulebook) 發行，把受監管的機構級抵押品引入無需許可的鏈上環境。

阿聯酋杜拜2026年6月25日 /美通社/ -- Atlas Capital Team Inc. 與其杜拜附屬公司 Atlas AI Labs（統稱「Atlas」）今日聯合發佈一份由 Nouriel Roubini 博士參與合著的白皮書，當中確立全球經濟正朝向「科技美元」(Technodollar) 過渡，並闡述 Atlas 為此轉變所建立的人工智能 (AI) 儲備基建。 Roubini 向來是全球對加密貨幣最敢言的批評者之一。 這份白皮書象徵他初次涉足數碼資產。 Atlas Capital Team Inc. 首席經濟學家兼共同創辦人 Nouriel Roubini 博士說：「我們正身處一個世代以來，儲蓄者面臨最為嚴峻威脅的時期。 貿易戰、全球關鍵航運通道的衝突威脅、制裁手段，加上纏繞不散的通脹，正悄悄侵蝕大眾積蓄的購買力，而這一切皆非個人之力所能控制。 過去多年，我堅持認為大部分數碼資產並不能抵禦這類風險，因其背後沒有真實資產作支持。 然而，Atlas 所建立的則別具一格：其儲備分散配置於國債、黃金、糧食與策略物資、國防、網絡安全，以及其他正受人工智能影響而轉型的行業。 設計宗旨在於即使某個單一市場失靈，仍能維持價值，這正是身處動盪而非平穩時期所渴求的特質。 因此，我由當初冷眼批判轉為親身參與。 這是為現實世界而構建的工具，而非為我們所期望的世界而設。」

隨着白皮書面世，Atlas 亦宣告將於 2026 年第三季度推出 USAFi。此數碼證券以現實世界資產及機構級流動性作為支持，肩負起串聯傳統資本市場及去中心化金融的重任。 USAFi 以 Atlas America Fund 作為後盾，此基金乃獲美國證券交易委員會註冊的主動管理型交易所買賣基金 (Nasdaq: USAF)，其儲備資產託管於紐約銀行 (Bank of New York)。 設計目標在於使合規的機構級抵押品得以在無需許可的環境下進行交易，同時享有 24 小時不間斷流通性及便捷轉移特性。 USAF 自 19 個月前推出至今，累計回報達 11.11%，波動率為 5.47%，夏普比率 (Sharpe ratio) 則為 0.55。

這份白皮書及 USAFi 的誕生，標誌着金融市場演進歷程中向前邁進的一步。 與此同時，越來越多金融機構開始聚焦於 Atlas 所提出的「科技美元」概念。這是在人工智能推動下，配合全球對數碼基建的渴求，美元領導地位所邁向的新階段。 許多公司仍在為此轉變調整定位之際，Atlas 卻已着手為此轉變賦予定義，並構建實現轉變所需的基礎架構。 Atlas Capital Team Inc. 行政總裁兼主席，同時兼任 Atlas AI Labs 行政總裁的 Reza Bundy 評論道：「美元在近代史上有過兩種面貌，如今正迎來第三種。 先是「金本位美元」(Gold Dollar)，其背後依靠美元可隨時兌換黃金的保證。 接着是「石油美元」(Petrodollar)，其基礎建基於全球各國須以美元結算石油交易的需要。 我們把接下來的階段稱之為「科技美元」：這是數碼美元儲備，其背後不是由單一商品支持，而是廣泛地建基於美國最頂尖的生產力企業，這些企業所在的產業正被人工智能所重塑。 USAFi 是首個按此定義而生的工具。 Atlas 是一套代理型數碼儲備基建：人工智能會按照投資委員會制定的規則，每日管理投資組合，委員會則肩負決策責任，而我們將工具代幣化，以便在區塊鏈上持有和交易。 此乃數碼經濟缺失的基礎——一套由現實世界資產支撐的受監管財富保值策略，以數碼金融能實際應用的形式面世。 穩定幣負責轉移美元，而科技美元則旨在保存美元價值。」

此消息象徵杜拜在邁向全球頂尖數碼金融樞紐的進程中再添一座里程碑，同時亦突顯 VARA 在引領合規虛擬資產未來發展上所持續發揮的角色。 Roubini 博士就此補充道：「杜拜已躋身全球頂尖數碼金融中心之列。 VARA 已建立監管框架，既鼓勵負責任創新，又兼顧機構市場所要求的透明度及投資者保障。 隨着數碼資產與傳統金融日趨融合，那些能提供明確監管指引及有利環境的司法管轄區，勢必會吸引下一代的資金、人才及基建進駐。 透過 VARA，杜拜正處於此變革浪潮的最前線。」