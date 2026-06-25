DXC 於一宗標誌性知識產權竊取案中，從 TCS 成功追回 213,560,494.98 美元

最高法院拒絕干預有關 TCS 蓄意盜用 DXC 商業秘密的裁決，此舉彰顯保護知識產權及客戶信任的重要性

維珍尼亞州阿什本2026年6月25日 /美通社/ -- 頂尖的企業級科技與創新合作夥伴 DXC Technology (NYSE: DXC) 今日宣佈，已從 Tata Consultancy Services (TCS) 成功追回 213,560,494.98 美元。 此案屬一宗標誌性商業秘密糾紛，牽涉 DXC 旗下子公司 Computer Sciences Corporation (CSC)。

最高法院拒絕干預下級法院的裁決，其中包括判給 DXC 的 1.68 億美元損害賠償金；在計入累積利息後，DXC 最終收取 213,560,494.98 美元。

美國聯邦第五巡迴上訴法院 (U.S. Court of Appeals for the Fifth Circuit) 先前已維持原判，認定 TCS 乃懷有惡意地故意盜用 CSC 的商業秘密，並指案卷記錄中有充分證據顯示，證明 TCS 所為實屬刻意，且明知而漠視 CSC 的權利。