阿曼蘇丹國與伊朗伊斯蘭共和國聯合聲明

伊朗伊斯蘭共和國與阿曼蘇丹國作為霍爾木茲海峽沿岸國，重申承諾按照適用國際法，確保通過海峽的安全通行，同時強調其對霍爾木茲海峽領海的主權及主權權利。 雙方根據《Islamabad Memorandum of Understanding》的條文，討論與霍爾木茲海峽相關的事宜。

阿曼蘇丹國重申支持美國與伊朗伊斯蘭共和國簽署的《Islamabad Memorandum of Understanding》（伊斯蘭堡諒解備忘錄），並強調有必要維持對話與協調，以支持其成功落實。

阿曼馬斯喀特2026年6月25日 /美通社/ -- 阿曼蘇丹國與伊朗伊斯蘭共和國於伊朗伊斯蘭共和國伊斯蘭諮議會議長 Mohammad Bagher Ghalibaf 博士閣下及外交部長 Abbas Araghchi 博士閣下到訪期間，在馬斯喀特舉行會談。

雙方同意透過兩國外交部之間的聯合工作小組，就此議題維持對話，以期就霍爾木茲海峽未來航行管理、相關服務提供及其相關費用，按照國際標準達成協議。 在此背景下，雙方亦同意與該地區沿岸國及任何其他相關各方舉行討論。

所有與霍爾木茲海峽相關的安排，均須充分尊重該海峽兩個沿岸國的主權及主權權利。

阿曼蘇丹國與伊朗伊斯蘭共和國重申，致力維持霍爾木茲海峽作為國際航行的安全開放水道。 雙方強調，持續合作對促進海上安全、航行自由及地區穩定非常重要。