華為助力全球運營商以網為基，以智為翼，業網算協同創新，邁向Token經營新徵程

上海2026年6月25日 /美通社/ -- 大模型和智能體技術的快速發展，為通信行業帶來了前所未有的產業機遇，華為以「邁向全面智能化」為主題，以「業網算協同創新，共贏Byte+Token雙增長」為主線，亮相2026 MWC上海，與全球運營商客戶、行業夥伴、意見領袖共話聯接和計算能力躍升、5G-A大上行&體驗經營、AI煥新主營業務創新實踐等主題，緊抓Token經營時代的新機遇。 華為副董事長、輪值董事長汪濤在大會上發表了「眾智啟新，共創移動通信未來十年」的主題演講。他表示，回望過去四十年，移動通信的代際創新始終是產業成功的關鍵。每一代技術突破都在不斷提升譜效和性能的極限，網絡架構逐漸地走向扁平化，新的應用場景和業務層出不窮，持續擴展人類通信的邊界，支撐網絡能力轉化為商業價值。

移動通信產業正迎來全新的智能時代，汪濤從六大核心方向進一步解讀了移動通信未來十年的關鍵命題，包括：未來移動通信系統需要具備的新業務和新能力、AI與移動通信的結合實現三層智能、構建天地一體的通信網絡架構體系、科學合理的頻譜規劃和佈局、定義AI原生的核心網、電信運營商需探索移動服務的新模式和新場景實現閉環。 展會期間，在業務創新領域，華為攜手國內三大運營商發佈了5G-A大上行和體驗經營、AI煥新主營業務、Token經營等領域的相關技術及商業創新成果；在基礎設施創新領域，華為發佈AI-Centric目標網，構築Byte+Token經營的核心競爭力。其中，基礎通信網強調從流量建網到實時交互建網，為用戶提供可保障的連接；大上行、大下行和可保障的技術和網絡，為用戶提供高品質連接；算力網強調從流量承載到算力全網調度和供給，實現網絡即計算，連接即入算；AI算力基礎設施則強調高性能、高算效，同時也支持生態開源開放。

截至目前，5G-A用戶數已破億，華為攜手全球運營商深化5G-A體驗經營，將5G-A融入到存量經營的體系，促進中高端用戶的保有和提值，匹配用戶需求，實現收入持續增長。 大上行是Token經營時代運營商網絡基礎設施的重要能力之一，移動AI上行需求已凸顯：AI眼鏡翻譯/逛展需實時多模態交互，帶來上行20Mbps體驗需求。2026年，全球領先運營商正加速探索通過大上行峰值速率、時延和速率可保障等能力推動大上行業務商用落地。 面向智能體互聯網時代，Agents（智能體）業務爆發，帶來Tokens業務飛速發展，需要超寬帶網絡保障其大上行/高可靠/低時延需求，U6GHz正是符合該網絡的下一代黃金頻譜，其端到端產業生態已就緒。從全球協同來看，超過20個國家和地區已明確將U6GHz用於IMT（國際移動通信），覆蓋全球近80%人口。2026年是U6GHz商用元年，中東有望部署全球首個基於U6GHz的5G-A商用網絡，中國香港，中國澳門等多個運營商也將啟動U6GHz商用部署。

2026年，華為攜手運營商在廣東、上海、河北等地，通過AI全面重構ToC/ToH主營業務，打造有吸引力的產商品，且面向未來將帶動Token消費，如智慧家庭助手、個人通信助理、CH融通業務等；面向ToB市場，華為攜手運營商打造以「算+網」為中心的AI算力服務，實現商業新增長。 華為持續引領AI原生技術在自治網絡領域的創新應用，深耕單域智能，為網絡自治向L4的躍升築牢根基。2026年，華為將聯合運營商，在重點區域加速無線、傳送等多個領域單域智能的落地，實現維護、優化、能效、體驗協同，切實助力運營商網絡提質增效，提供高鐵、場館、園區等差異化的產品，全面釋放網絡新動能。