思源電氣發佈esGrid 3.0儲能系統：更大能量、更強穩定性、更高價值

慕尼黑2026年6月25日 /美通社/ -- 思源電氣今日在2026年慕尼黑太陽能光伏展（Intersolar Europe 2026）上發佈了其新一代構網型電池儲能系統（BESS）esGrid 3.0。該系統專為公用事業級應用而設計，旨在應對現代電力系統面臨的三大關鍵挑戰：最大化項目價值、維持電網穩定性以及加速可再生能源並網。 更大能量，更小佔地

esGrid 3.0在標準20英尺集裝箱內實現 6.311 MWh 的能量容量，達到行業領先的148 kWh/m3能量密度。緊湊型設計使得在更少的土地上部署更多能源成為可能，幫助客戶降低項目成本並提升整體項目經濟效益。

更強穩定性，更強電網支撐

esGrid 3.0採用先進的構網型技術，即使在極弱電網條件下也能主動支持電壓和頻率調節。通過模擬傳統同步發電機的運行特性，該系統增強了電網韌性，在維持可靠系統運行的同時，實現了更高的可再生能源滲透率。 更高價值，更低全生命週期成本

esGrid 3.0旨在最大化長期項目回報，實現了高達90%的往返效率，安裝與調試時間縮短30%，佔地面積減少20%。其簇級控制架構和AI驅動的診斷功能進一步提升了可靠性，簡化了維護，並提高了系統可用性。

全球能力，成熟交付

此次發佈依托思源電氣全球製造與服務網絡。作為彭博新能源財經（BloombergNEF）一級儲能廠商，思源電氣擁有50 GWh的年產能，並在關鍵國際市場提供本地化技術支持。 思源電氣海外業務負責人表示：「儲能正成為未來電力系統的基石。借助esGrid 3.0，我們正在幫助客戶釋放更大的項目價值，增強電網韌性，並加速邁向更清潔、更可持續的能源未來。」 關于思源電氣

思源電氣是一家專業從事電力技術研發、設備製造、工程服務的上市公司，致力於為全球客戶提供高效可靠的電力系統解決方案。秉承「創新智慧新電能、盡享美好新生活」的願景，思源電氣把握能源行業日新月異的發展機遇，積極推動全行業的數字化轉型。公司業務涵蓋輸配電、儲能、汽車電子及電力資產管理等領域，以優質產品和一流服務，開創可持續、智能化和綠色電力的新時代。